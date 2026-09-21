Wilson Camacho sugiere habrá un Senasa "3.0" horas después de solicitud de coerción

Imagen de archivo del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, a su salida de una audiencia. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, fijó este domingo en su cuenta de X una breve publicación que volvió a poner la atención sobre las investigaciones por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

"3.0, acompañado de emojis que representan un sistema o maquinaria, una ambulancia, un reloj de arena y una balanza de la justicia", escribió Camacho.

No mencionó a Senasa. Tampoco explicó el significado del mensaje.

Pero la publicación ocurrió menos de 24 horas después de que el Ministerio Público depositara la solicitud de medida de coerción contra 25 personas de la denominada Senasa 2.0 y luego de que los propios fiscales advirtieran que las investigaciones continúan abiertas.

A las 11:55 de la noche del sábado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó un expediente de 525 páginas contra los nuevos imputados. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.

La audiencia fue fijada para este lunes a las 2:00 de la tarde.

El mensaje de Camacho llega, además, después de una advertencia directa de la titular de la Pepca, Mirna Ortiz.

"Hasta el momento son personas físicas. Pero, como ustedes saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando", dijo Ortiz tras depositar la solicitud de coerción.

3.0➡️⚙️ ⏳⚖️ — Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) September 20, 2026

Ortiz también definió el expediente depositado el sábado como la "tercera operación" relacionada con fondos presuntamente sustraídos de Senasa y sostuvo que existen distintas líneas sobre las formas en que habría sido defraudada la aseguradora estatal.

Camacho ya había hablado de tres estructuras

En junio, Camacho aseguró que Senasa había sido afectado por "al menos tres" presuntas estructuras de corrupción y confirmó que las investigaciones podían generar nuevas fases judiciales.

Una de esas líneas derivó en Onco14, vinculada al manejo de recursos de Senasa destinados al Instituto Oncológico Regional del Cibao. Apenas el pasado 12 de septiembre, Camacho informó que esa investigación seguía abierta y podía producir nuevas imputaciones antes de la presentación de la acusación definitiva.

La operación ejecutada el viernes 18 de septiembre abrió otra línea.

En esta ocasión, la Pepca atribuye a empleados y exempleados de Senasa, médicos y particulares la realización de 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por RD$41.1 millones entre enero de 2021 y febrero de 2025.

Según el Ministerio Público, se utilizaron datos de afiliados para obtener autorizaciones y facturar consultas y procedimientos que no habían sido realizados. Entre los 25 sometidos figuran médicos y empleados de la aseguradora estatal.

La investigación general sobre Senasa es mucho mayor. El Ministerio Público atribuye a las distintas estructuras investigadas un impacto de casi RD$16,000 millones sobre la ARS estatal durante la gestión de Santiago Hazim.

El momento de la publicación, sin embargo, coincide con tres datos ya establecidos por el Ministerio Público: existen varias líneas de investigación, Camacho ha hablado públicamente de tres presuntas estructuras y Mirna Ortiz acaba de advertir que las pesquisas pueden ampliarse.

El "3.0" queda, por ahora, sin explicación oficial. La investigación de Senasa, no.