El creador de contenido Ángel Martínez se declaró ante la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, culpable de haber agraviado la honra y el honor de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante un procedimiento penal abreviado, en el que fue condenado a un año de prisión suspendida bajo condiciones.

Martínez deberá pagar, además, una indemnización de 2 millones de pesos a la funcionaria, a quien le manifestó durante la audiencia que no tiene nada personal en su contra, luego de admitir su culpabilidad y pedir disculpas.

El creador de contenido, quien ha sido condenado dos veces en pocos meses por los delitos de difamación e injuria, dijo al salir del tribunal que es "humano" y que no es "un robot".

El hombre, de 73 años, quien se ha dado a conocer como "El Detective", defendió su "derecho" a vivir en libertad los años que le quedan, luego de haber "pasado por todas las cárceles".

A Martínez se le condenó por violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Condiciones de la prisión suspendida

Las reglas que se le impusieron a Martínez para mantener la suspensión de la pena son las siguientes:

Abstenerse de realizar cualquier tipo de publicación, por cualquier vía, ya sea en redes sociales o medios escritos, en la que haga referencia a la víctima y querellante, Faride Raful Soriano, durante el año de condena. Este es el punto principal, según la jueza Clara Luz Almonte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-22-at-112851-am-c032fde1.jpeg El abogado Miguel Valerio y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, respondieron a las preguntas de la prensa a las afueras del tribunal. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Residir en su domicilio actual, ubicado en el sector Ciudad Nueva, Distrito Nacional, o en otro domicilio que informe al tribunal. En caso de cambiar de dirección, deberá notificarlo al juez de ejecución de la pena.

Presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena, a los fines de fiscalización y vigilancia.

En caso de que el imputado incumpla con estas normas, será revocada la suspensión condicional de la pena y será reducido a prisión por el tiempo que ha sido condenado, que es un año.

Faride Raful califica condena como un ejemplo

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que la declaratoria de culpabilidad emitida por la Segunda Sala Penal contra Ángel Martínez representa un ejemplo para la sociedad dominicana sobre la importancia de hacer valer las leyes frente a la difamación y el agravio moral.

Raful sostuvo que, aunque ninguna sentencia compensa plenamente el perjuicio sufrido, la decisión es un "ejemplo para la sociedad dominicana" necesario para frenar la impunidad en los ataques contra la honra personal e institucional.

"El resarcimiento, todavía, del daño no se hace con esto, pero sí se da un ejemplo a la sociedad dominicana de que se deben hacer valer las normas para preservar nuestro nombre y nuestro honor", manifestó la funcionaria.