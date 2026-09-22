Corte de Puerto Plata fija para octubre decisión sobre apelaciones en caso Wander Franco

Wander Franco sale de la sala de audiencias acompañado de uno de sus abogados. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Corte de Apelación de Puerto Plata dejó en estado de fallo los recursos presentados por el Ministerio Público y las defensas de Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier, tras escuchar este martes los argumentos de las partes.

El tribunal fijó para el próximo 20 de octubre la lectura íntegra de la sentencia sobre el proceso por abuso sexual y psicológico contra una menor de edad que se le atribuye a Franco.

Durante la audiencia, el Ministerio Público mantuvo su posición de que durante el proceso fueron presentados elementos de prueba suficientes, lícitos y creíbles.

El representante del órgano acusador, Claudio Cordero, sostuvo que la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata no cumplió, a su entender, con los requisitos legales para aplicar un perdón judicial al pelotero, tomando en cuenta la gravedad de los hechos por los que fue procesado.

Cordero pidió a la Corte que modifique la decisión y dicte la condena de cinco años de prisión contra Franco.

Asimismo, el fiscal José Martínez Montán, también representante del Ministerio Público, solicitó mantener la condena de 10 años impuesta a la madre de la menor, al considerar que la acusación quedó sustentada en pruebas.

Tanto Cordero como Montán se mostraron confiados en que el tribunal de alzada acogerá sus respectivas solicitudes.

Argumentos del Ministerio Público

Defensa de Wander Franco cuestiona sentencia.

La defensa de Wander Franco, encabezada por la abogada Irina Ventura, solicitó a la Corte revisar la sentencia condenatoria.

Cuestionó la forma en que los jueces de primera instancia valoraron las pruebas.

Ventura sostuvo que la sentencia del segundo juicio contiene transcripciones literales de motivaciones utilizadas en una decisión anterior que había sido anulada por una Corte de Apelación, la cual había ordenado la celebración de un nuevo juicio para que los elementos probatorios fueran valorados nuevamente.

De acuerdo con la abogada, la sentencia ahora recurrida reproduce más de 15 párrafos de la decisión anterior, incluyendo valoraciones relacionadas con las declaraciones de la menor y un informe presentado durante el proceso.

La representante legal del pelotero dijo que su cuestionamiento no está dirigido contra el uso de precedentes jurisprudenciales, sino contra lo que considera una reproducción de las motivaciones de una sentencia anulada, sin que los nuevos jueces realizaran una valoración independiente de las pruebas.

"Lo que aquí ocurrió fue que la motivación vertida por estos jueces no es una motivación propia", sostuvo Ventura.

Ventura argumentó que resulta difícil que los seis jueces que participaron en ambos procesos - tres del primer juicio y tres del segundo - hayan utilizado exactamente las mismas palabras, frases y signos de puntuación al valorar las pruebas.

Defensa de la madre de la menor

Mientras que el abogado José Tomás Díaz, integrante de la defensa de Martha Vanessa Chevalier, también solicitó que la sentencia sea revocada.

Díaz alegó que durante el proceso se cometieron violaciones que, a su entender, deben ser corregidas por la Corte de Apelación.

Entre los aspectos cuestionados, señaló la imputación relacionada con la comercialización y explotación sexual, al considerar que esos cargos estaban vinculados al coimputado Wander Franco y que, al retirarse esas imputaciones en su contra, también debería revisarse la existencia del elemento de explotación sexual atribuido a su representada.

La defensa de Chevalier pidió que la Corte revoque la decisión y dicte una sentencia favorable tanto para su representada como para Wander Franco.

Concluidos los argumentos de las partes, la Corte se reservó el fallo y estableció el 20 de octubre para dar lectura íntegra a la decisión sobre los recursos de apelación.