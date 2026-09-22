Juicio de fondo a Hugo Beras y Jochi Gómez se conocerá martes y viernes

A partir del 13 de octubre, el juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y al empresario Jochi Gómez, será ventilado por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los martes y viernes. Ambos, juntos a otras ocho personas, están imputadas de presuntamente estafar al Estado y sabotear la red semafórica en el 2024.

La decisión se tomó este martes previo a que se recesara la audiencia por la presentación de una licencia médica del imputado Manuel Eduardo Mora Vásquez, quien se sometido a una cirugía en los párpados, informaron representantes del Ministerio Público y defensas de los procesados.

A Mora Vásquez se le imputa de actuar de testaferro como representante de PagoRD Xchange, empresa que también está acusada.

Segunda vez consecutiva que se aplaza audiencia

El pasado día 3 de este mes de septiembre, la audiencia igualmente se aplazó por una intimación que se le hizo a la Oficina de la Defensa Pública que se niega a representar a compañías en procesos penales.

Además de Beras, Gómez y Mora Vásquez, están acusados de presunta estafa al Estado por más de mil trescientos millones de pesos y sabotear la red semafórica en agosto del 2024, Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología; y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Asimismo, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini, y Henry Darío Feliz Casso.

Igualmente, fueron enviados a juicio de fondo las empresas Transcore Latam, Aurix S.A., Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.

Acusaciones

Según el Ministerio Público, los actos de sabotaje contra los semáforos en agosto del 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez.

El acuerdo del Intrant con Transcore Latam, por más de 1,300 millones de pesos, se hizo para la modernización de los semáforos y, al este suspenderse por la Dirección General de Contrataciones Públicas, Gómez habría provocado el apagón, en varias ocasiones, en esos dispositivos en el Distrito Nacional.