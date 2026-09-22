El juez Rigoberto Sena impuso tres meses de prisión preventiva al hombre de 41 años acusado de propinar varias heridas con un arma blanca al joven Gustavo Mejía-Ricart, de 23 años, en el sector Serrallés, Distrito Nacional.

El imputado, Johnny González, deberá cumplir la prisión preventiva en Najayo Hombres, por los señalamientos de haber perseguido a la víctima hasta la recepción de la torre donde reside, presuntamente con la intención de atracarla.

Según el padre del afectado, Gustavo A. II Mejía-Ricart, este debió ser intervenido quirúrgicamente ayer debido a las heridas causadas, pero continúa recuperándose.

Mejía-Ricart valoró como justa la decisión del juez de imponer la medida de coerción más gravosa, al considerar que representa una respuesta al daño causado.

La información sobre la medida impuesta por el juez fue dada a conocer por la abogada de los Mejía-Ricart, Ingrid Hidalgo, al salir del Tribunal de Atención Permanente.

Cronología

La madrugada del sábado 12 de septiembre, el joven fue atacado cuando regresaba a su residencia en Serrallés por un hombre que se desplazaba en una motocicleta y que, según el expediente, lo habría seguido hasta el interior de la torre donde vive, donde lo agredió con un arma blanca.

La Policía identificó a Johnny González como el presunto autor del hecho. Según la versión de los investigadores, fue localizado luego de que estos siguieran, mediante cámaras de seguridad, el desplazamiento de la motocicleta desde la zona donde ocurrió la agresión hasta el sector Capotillo.

Durante el operativo realizado en la calle La 42, las autoridades aseguraron que ocuparon un cuchillo, prendas de vestir y una motocicleta que tenía dos placas. Estos objetos deberán ser incorporados y sustentados como evidencias dentro del proceso judicial.

Según el expediente del Ministerio Público, durante el incidente también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de la seguridad de la torre, quien habría intentado intervenir al escuchar los gritos.

El atacante huyó posteriormente del lugar.

Una fuente informó a Diario Libre que el joven acostumbraba a estacionar su vehículo fuera del edificio debido a la falta de espacio en el parqueo y que posteriormente ingresaba por la puerta peatonal.

Mejía-Ricart sufrió múltiples heridas de arma blanca y tuvo que recibir atención médica.