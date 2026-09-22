Tras no ser hallada en allanamientos, se entrega gastroenteróloga implicada en Senasa 2.0

Parte de los 22 médicos que fueron sometidos a la justicia por el último caso de fraude al Senasa. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La gastroenteróloga que se entregó el pasado lunes para responder a las imputaciones que le hace el Ministerio Público, de formar parte del presunto entramado de corrupción que afectó al Seguro Nacional de Salud (Senasa) con más de 41 millones de pesos, había sido allanada en su domicilio el viernes, pero no fue encontrada.

A Ysabel Heredia Vallejo se le acusa de incurrir en la misma práctica que los otros 21 médicos detenidos: presentar reclamaciones al Senasa para cobrar por estudios y procedimientos especializados que nunca se realizaron a los afiliados.

La solicitud de medida de coerción cita a Heredia Vallejo mencionada por afiliados, los que aparecen en facturaciones por procedimientos como colonoscopía y endoscopía, y que afirmaron desconocerla.

"Los hallazgos de la auditoría y las manifestaciones de los afiliados evidencian un patrón reiterado de reclamaciones por servicios que estos no reconocen, incluyendo consultas y procedimientos especializados, lo que permite establecer la existencia de elementos que vinculan a la imputada Ysabel Heredia Vallejo con el esquema fraudulento", describe el documento depositado al tribunal que conocerá la solicitud de coerción.

A los 26 se les conocerá coerción este miércoles

La solicitud de medida de coerción que estaba programada para el pasado lunes para los 26 imputados se aplazó para este miércoles a las 2:00 de la tarde. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Según abogados consultados se les procesará con el viejo Código Penal debido a que los delitos supuestamente se cometieron previo a entrar en vigencia la nueva Ley 74-25 y la 44-26.

A estos nuevos sometidos se vinculan a Ángel Luis Guzmán Vásquez, el presunto líder de esta línea de investigación, denominada Operación Cobra 2.0-A y Senasa 2.0.

Los demás que responden ante la justicia son los cirujanos generales Luz Esther Reyes Durán, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Einstein Rafael Borromé Valdez, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.

Los ortopedas Wander Manuel Díaz Encarnación, Martha María Saldaña Saldaña, José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, así como la internista Keila Beatriz Acosta Leonardo.

Asimismo, se sometió a los especialistas en ginecología, Juan Henry Poueriet, Engels Federico Díaz Mendoza, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Yocaira Antonia Méndez De Medina, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

También a Angeury Guzmán Vásquez, hermano del presunto líder del grupo, y Lucreisy Polanco Núñez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova.

Rodríguez Nova es exempleado del Senasa y es señalado de facilitar el acceso no autorizado a las bases de datos para sustraer información confidencial. A Heidy Coronado Paulino, igualmente exempleada del Senasa, se le señala de acceder a los datos de los usuarios, gestionar la agilización de pagos y promover el uso ilícito de sellos y firmas médicas.