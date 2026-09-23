Afiliada al Senasa se querella contra médicos y empleados por usar sus datos y falsificar su firma

Imputados en Senasa 2.0 cuando eran conducidos al tribunal la tarde de este miércoles para que se les conozca medida de coerción. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Una afiliada al Seguro Nacional de Salud (Senasa) se querelló este miércoles contra varios médicos y empleados de esa ARS, a quienes imputa de usar sus datos personales y falsificar su firma para facturar por estudios y procedimientos que nunca le fueron realizados en septiembre de 2025.

La querellante, María de los Ángeles Flores Ovando, solicita una indemnización de 20 millones de pesos por los daños ocasionados.

En su recurso judicial, alega haber sido vulnerada directamente en sus derechos fundamentales a la identidad, la intimidad y la protección de sus datos personales.

Entre los demandados por Flores Ovando están los doctores Griselda Altagracia Basora Ramírez José Luis Díaz Hernández, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, entre otros, así como a la razón social Centro Médico Universal, quienes forman parte de los imputados en Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A.

También Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Esta es la primera querella particular que se suma a la imputación que hace el Ministerio Público contra el grupo de 26 personas, 22 de ellos médicos por el presunto fraude de más de 41 millones de pesos al Senasa.

Presuntos procedimientos

La querellante menciona en su instancia que la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez reclamó 11 mil seiscientos pesos por supuestamente haberle realizado la resección de un granuloma vulvoperineal en el hospital municipal de Mata Hambre, cuyos documentos aparecen autorizados con su firma.

Agrega la querella que "para perfeccionar la estafa y asegurar el desembolso de valores financieros públicos, la red actuó en contubernio con los profesionales de la salud Dr. José Luís Díaz Hernández y Dr. Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, quienes completaron y sellaron los formularios oficiales de reclamación, falsificando intencionalmente la firma de la señora María de los Milagros Flores Ovando".

Los abogados de Flores Ovando sostienen que la falsificación de la firma es un "hecho que fue plenamente corroborado e identificado mediante las pericias grafotécnicas practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

En consecuencia "de dicha intromisión digital no autorizada", concluyen los abogados Raudys Leonardo Fernández Rodríguez, Delsa González y Niki Rafael Minaya Jáquez, la presunta "extrajo ilegalmente de la base de datos confidencial el expediente personal y las informaciones de afiliación de su clienta.

En horas de la tarde de este miércoles, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocía la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva y que el aso se declare complejo.

Los imputados por el MP

Entre los 26 imputados por el Ministerio Público por este caso de fraude al Senasa figuran, además de los doctores Basora Ramírez. Díaz Hernández y Rodríguez Ravelo, están los cirujanos generales Luz Esther Reyes Durán, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Einstein Rafael Borromé Valdez, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.

Los ortopedas Wander Manuel Díaz Encarnación y Martha María Saldaña Saldaña, así como la internista Keila Beatriz Acosta Leonardo.

Asimismo, se sometió a los especialistas en ginecología, Juan Henry Poueriet, Engels Federico Díaz Mendoza, Yocaira Antonia Méndez De Medina, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

También a Angeury Guzmán Vásquez, hermano del presunto líder del grupo, y Lucreisy Polanco Núñez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova.

Rodríguez Nova es exempleado del Senasa y es señalado de facilitar el acceso no autorizado a las bases de datos para sustraer información confidencial. A Heidy Coronado Paulino, igualmente exempleada del Senasa, se le señala de acceder a los datos de los usuarios, gestionar la agilización de pagos y promover el uso ilícito de sellos y firmas médicas.