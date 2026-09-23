Aplazan para el lunes coerción contra dueño de juegos donde resultaron heridas niñas en Hato Mayor

Vista del juego mecánico del que cayeron tres niñas en Hato Mayor, la noche del viernes 18 de septiembre. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El conocimiento de la medida de coerción contra el propietario de los juegos mecánicos involucrado en el accidente que dejó heridas a dos niñas y una adulta durante las fiestas patronales de Hato Mayor fue aplazado para el próximo lunes 28 de septiembre, informó el abogado de la defensa, José Luis Rivera Santana.

Rivera Santana explicó que solicitó el aplazamiento para contar con tiempo de preparar el caso de su cliente y señaló que se trata de una actuación contemplada por la ley. La audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana del lunes ante el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Hato Mayor, órgano que conocerá la medida de coerción contra el imputado.

Al ser consultado sobre la evolución del estado de salud de las menores heridas en el accidente, Rivera Santana manifestó que todavía no tiene información sobre cambios en sus diagnósticos.

Sobre el hecho

El accidente ocurrió durante las fiestas patronales de Hato Mayor, cuando una de las atracciones mecánicas instaladas en el lugar sufrió un incidente que provocó heridas a las dos menores y a la adulta.

Las instalaciones de los juegos mecánicos permanecen clausuradas mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.