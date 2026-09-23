Dictan 30 años de prisión a hombre que asesinó a martillazos a un motorista en Pedro Brand

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a martillazos a un motorista para despojarlo de su motocicleta, en un hecho ocurrido el 20 de mayo de 2025, en el municipio de Pedro Brand.

Se trata de Eduardo Carlos de León Paula, quien, a solicitud del Ministerio Público (MP), fue condenado a la pena máxima por el homicidio y robo agravado que cometió en perjuicio de Miguel Ángel Benítez Mota.

De León Paula fue condenado por violar los artículos 295, 302, 379 y 385 del viejo Código Penal, además de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

Durante la investigación se determinó que el cadáver de la víctima fue encontrado el 22 de mayo de 2025, en unos matorrales próximos a la carretera que conduce a La Cuaba.

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Según las pesquisas, el procesado cometió el homicidio en presencia de dos adolescentes, a quienes, bajo amenazas, obligó a ayudarlo a trasladar la motocicleta mientras ocultaba el cuerpo de la víctima.

Tras cometer el hecho, el acusado dejó el cuerpo sin vida de Benítez Mota próximo a un río y huyó del lugar a bordo de la motocicleta substraída, acompañado de las menores de edad.

Las menores hablaron en su contra

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó como elementos probatorios los testimonios de las menores, quienes señalaron al condenado como la persona que dio muerte a la víctima con el propósito de despojarlo de la motocicleta y otras pertenencias.

Además, presentó como evidencia un video de una cámara de vigilancia que captó al acusado y a las adolescentes junto a la víctima cuando aún se encontraba con vida y conducía la motocicleta que posteriormente fue substraída.