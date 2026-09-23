Parientes de los más de veinte médicos imputados de un presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) se concentraron este miércoles en las afueras del tribunal donde se conoce la solicitud de medida de coerción. Entre oraciones, canciones y cuestionamientos al sometimiento judicial, demandan que se haga justicia.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tenía programado iniciar el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva a las 2:00 de la tarde, pero a las 3:10 todavía el juez no había subido al estrado.

Los 22 médicos forman parte de 26 detenidos desde el pasado viernes bajo acusación del Ministerio Público de facturar a la ARS estatal por estudios y procedimientos especializados a los afiliados, los cuales no se realizaron pero sí cobrados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-23-at-31217-pm-1-41baf7c6.jpeg Familiares de los médicos imputados permanecen en oración en los alrededores del Palacio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-23-at-31224-pm-a6c5cd40.jpeg Documentos del expediente son trasladados a la sala de audiencias para el conocimiento de la medida de coerción. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Tercer fraude

El presunto fraude, de más de 41 millones de pesos, se habría ejecutado en complicidad con empleados del Senasa, ARS que posee más de 7 millones de afiliados y la mayoría en condición de pobreza.

Es el tercer expediente que se somete a los tribunales por el presunto. El más importante es el que encabeza el exdirector de la entidad estatal, Santiago Hazim, caso que con ell se defraudó al Estado con casi 16 mil millones, conforme al Ministerio Público. El segundo fue el denominado Operación Onco14, relacionado con el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, mediante el cual se distrajeron presuntamente 148.66 millones de pesos.