Senasa 2.0: Pepca afirma que 10 imputados admitieron hechos y negocian con el MP

Parte de los implicados en el caso Senasa 2.0. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La procuradora fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó la noche de este miércoles que 10 de los imputados del caso de presunto fraude en la ARS del Seguro Nacional de Salud (Senasa) han admitido los hechos que les atribuye el Ministerio Público.

El dato había sido revelado por Félix Portes, abogado de varios imputados.

"De los imputados en esta operación, 10 han admitido los hechos y han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado", declaró Ortiz.

La representante del Ministerio Público sostuvo que esas admisiones, según la acusación, evidencian la solidez de las imputaciones presentadas por el órgano persecutor.

"Algunos de los que desean declarar, pero que están negociando, el Ministerio Público va a pedir variación", respondió la procuradora a preguntas de periodistas.

Poco antes, el abogado Félix Portes informó que 10 de los imputados que representa en el caso presuntamente habían admitido los hechos y estaban avergonzados.

Aplazan medida de coerción

El conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra los 26 imputados en el denominado caso Senasa 2.0 fue aplazada para mañana jueves a las 2:00 de la tarde, en una audiencia en la que el Ministerio Público busca que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los imputados y que el proceso sea declarado complejo.

Este es el segundo aplazamiento de la audiencia contra los imputados, entre los que figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y médicos vinculados al supuesto esquema de fraude millonario contra la ARS estatal.

La audiencia comenzó a las 2:00 de la tarde y fue aplazada pasada las 11:00 de la noche.

Detalles del caso

El expediente corresponde a una segunda línea de investigación relacionada con el supuesto desfalco al Estado a través de Senasa y vincula a 26 personas, entre ellas 22 médicos.

Este es un nuevo caso presentado por el Ministerio Público, relacionado al Estado a través de la ARS estatal que vincula a 26 personas, entre ellos 22 médicos.

Según el órgano persecutor, el cabecilla de esta línea de investigación es el exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Senasa, Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien habría distraído más de 41 millones de pesos.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los implicados y que se declare el caso como complejo.

Implicados en el fraude

Entre las pruebas encontradas por el Ministerio Público, agregó que el organismo ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al Senasa con procedimientos que no fueron realizados.

Según explicó, el entramado consistía en un articulado esquema que se organizó desde el Senasa con exempleados del Senasa y médicos que tenían códigos asignados.

Otros imputados

En el documento de solicitud de medida de coerción también figuran como imputados Angeury Guzmán Vásquez (hermano de Ángel Luis), Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.

El MP señala a los médicos Ysabel Heredia Vallejo, Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré y Marcelino Eusebio Figu.

Así como a los galenos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.