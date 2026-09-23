Más de 10 imputados del caso Senasa 2.0 dicen sentirse avergonzados, según Félix Portes

Parte de los 22 médicos que fueron sometidos a la justicia por el último caso de fraude al Senasa. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MAEO DOMINICI )

Más de 10 de los imputados en el caso denominado Senasa 2.0 han manifestado sentirse avergonzados por su presunta participación en el esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), según informó este miércoles el abogado Félix Portes en medio de un receso en el conocimiento de la medida de coerción.

El jurista explicó que, durante el proceso, varios de los encartados han reconocido las acusaciones formuladas en su contra y expresado arrepentimiento por su presunta vinculación con las acciones investigadas.

Portes señaló que estos imputados han asumido una postura diferente a la de otros procesados, quienes se han declarado inocentes y han rechazado de manera categórica los hechos que les atribuye el Ministerio Público.

"Hay más de diez imputados que han admitido los hechos y que han manifestado sentirse avergonzados por su participación ", explicó.

El abogado explicó que entre las medidas que podrían ser planteadas se encuentran la prisión preventiva, el arresto domiciliario y otras contempladas por la legislación procesal penal.

Proceso judicial en curso

La audiencia forma parte del tercer proceso judicial iniciado a raíz de la investigación del Ministerio Público sobre el presunto esquema de fraude en Senasa.