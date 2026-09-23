Cuenta de Google lleva a Fiscalía hasta 818 archivos de abuso sexual infantil en La Vega

Palacio de Justicia de La Vega, donde será presentado el imputado para el conocimiento de la medida de coerción. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra un hombre acusado de poseer y presuntamente producir material de abuso sexual infantil, luego de que investigadores localizaran 818 archivos multimedia en una cuenta de Google vinculada al caso, incluidos videos e imágenes en los que aparecen niñas menores de edad.

El imputado es Jairo Federico Núñez Abreu, arrestado el pasado 17 de septiembre mediante una orden judicial.

De acuerdo con el expediente, la investigación se inició luego de que Google reportara una cuenta asociada al correo electrónico del imputado, por contener material relacionado con abuso y explotación sexual infantil.

Los investigadores establecieron que en la cuenta se encontraban 818 archivos multimedia que, según el Ministerio Público, corresponden a material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

La acusación detalla que los archivos recuperados contienen evidencia audiovisual de explotación y abusos sexuales explícitos contra menores de edad.

Acusaciones y evidencias

La Fiscalía sostiene que el imputado no solo habría adquirido y almacenado material de abuso sexual infantil, sino que también pudo haber creado parte de los archivos mediante dispositivos vinculados con la cuenta investigada.

El Ministerio Público plantea además que las evidencias hacen presumir que Núñez Abreu pudo haber tenido contacto sexual con niños y niñas, por lo que considera que podrían existir otras víctimas aún no identificadas.

Solicitan anticipo de prueba

Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público solicitó un anticipo de prueba para entrevistar mediante Cámara Gesell a tres niñas identificadas como posibles víctimas. Entre las menores mencionadas en la solicitud figuran niñas de cinco y nueve años de edad.

La Fiscalía procura establecer mediante estas entrevistas si las menores fueron víctimas de los hechos investigados y determinar si existen otras posibles niñas afectadas.

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos bajo los artículos 23 y 24 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; 25, 26, 396.C y 411 de la Ley 136-03, así como los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano.

Coordinación institucional

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, explicó que este tipo de casos son perseguidos por la Fiscalía de La Vega en coordinación con la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatep).

"Son tipos penales de mucha relevancia y de mucha importancia para nosotros", indicó la fiscal, al referirse a la persecución de estos delitos.

La representante del Ministerio Público también señaló que la Fiscalía de La Vega tiene antecedentes de condenas en procesos relacionados con pornografía infantil, incluido un caso en el que fueron condenados dos ciudadanos canadienses.

La Fiscalía sostiene que continuará las diligencias para establecer el origen de los archivos, determinar la identidad de las posibles víctimas y establecer si otras personas pudieron estar involucradas en los hechos.

La solicitud de medida de coerción será conocida en las próximas horas por el juez del Juzgado de Atención Permanente de La Vega.