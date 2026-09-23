Reprograman por segunda vez lectura de sentencia que condena a Adán Cáceres y a otros militares

El mayor general Adán Cáceres Silvestre y el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, ambos condenados a 20 años de cárcel. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reprogramó por segunda vez la lectura de la sentencia íntegra que condena a 20 años de prisión al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, y a otros militares por presunta estafa contra el Estado de más de 4,500 millones de pesos.

La nueva fecha fue fijada para el próximo 16 de noviembre a las 2:00 de la tarde, tras un primer aplazamiento el 14 de agosto. La Secretaría del tribunal informó que la decisión íntegra y sus motivaciones aún "no están listas".

Cabe recordar que el pasado 15 de junio solo se dio a conocer de manera oral el dispositivo de la sentencia, el cual no incluía los argumentos completos de las tres juezas para justificar la condena. Con la entrega de la decisión, de manera íntegra, al día siguiente empieza a correrles el plazo para poder apelarla.

Además de Cáceres, fueron condenados a 20 años de prisión el exjefe del Cuerpo de Seguridad Turística –hoy Politur -, Juan Carlos Torres Robiou, y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza.

Estos condenados, según ese fallo de primera instancia, deberán pagar 400 salarios mínimos como multas, así como devolver 5,000 millones de pesos al Estado.

Fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.

Otros militares condenados

Al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán se le impuso 15 años de prisión como sentencia y el pago de 400 salarios mínimos.

Asimismo se sentenció a 10 años a Esmeralda Ortega Polanco, a José Manuel Rosario Pirón, a Boanerges Reyes Batista, a Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y Erasmo Roger Pérez Núñez, entre otros.

La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un extenso juicio en el que el Ministerio Público presentó cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales.