Tres meses de prisión preventiva para hombre acusado de robar y amenazar a su madre en Azua

Una persona detrás de las rejas de una cárcel. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Juzgado de Atención Permanente de Azua impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado por el Ministerio Público de robar pertenencias y amenazar a su madre, de 76 años, en hechos ocurridos en el distrito municipal El Barro.

El imputado es Delvinson Matos Ramírez, quien, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, se presentó en la vivienda de su madre y sustrajo varios artículos del hogar, entre ellos un abanico, almohadas, sábanas, un mosquitero y una greca.

También habría tomado dinero en efectivo producto de las ventas de un paletero, actividad con la que la mujer se sostiene económicamente.

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Según la denuncia presentada por la víctima, su hijo mantiene un constante acecho y, cuando ella sale de la vivienda, rompe los candados para ingresar y llevarse sus pertenencias.

Acciones judiciales

Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por la fiscal Nelia Melo Mejía, quien dirige la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía de Azua, sostuvo que el imputado no cuenta con arraigos suficientes para enfrentar el proceso bajo una medida distinta a la prisión preventiva.

La jueza Dania Abreu acogió la solicitud y dispuso que Matos Ramírez cumpla los tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública 19 de Marzo, en Azua.