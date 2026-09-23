Abogado de Julián Oro Duro dice uno de los agresores gritaba "mátalo, mátalo" mientras era golpeado

Abogado Cándido Simó, quien representa a la familia de Julián Oro Duro. ( ARCHIVO DL. )

Uno de los hombres que golpeó a Julián Oro Duro durante el ataque en el que fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo, repetía "mátalo, mátalo", según relató el merenguero a su abogado, Cándido Simó, durante la conversación que ambos sostuvieron.

El jurista afirmó que el artista se encuentra "bastante afligido" y físicamente "recuperable", aunque permanece bajo el riesgo de perder un ojo como consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

Al ser entrevistado durante una actividad del Tribunal Constitucional, Simó también calificó de muy crueles los rumores y señalamientos de que Julián habría mandado a matar a su pareja.

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"Me pregunto si Julián habría pedido: ´Denme un martillazo en el pómulo izquierdo´, que corre incluso riesgo de perder la vista, y muchísimos golpes en la cabeza", reaccionó el abogado.

Pide investigar filtración de imágenes

Simó instó a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, a "tomar el control" y averiguar quién o quiénes filtraron las imágenes del cuerpo de Zeneida Socorro Castillo, al considerar que su difusión afecta la sensibilidad de los familiares de la fallecida.

El abogado sostuvo que a la escena del crimen solamente penetraron fiscales, policías y un hermano de Zeneida Socorro Castillo.

Condenó la difusión en medios de comunicación de las fotografías explícitas del cuerpo y advirtió que esta práctica vulnera la dignidad de la fallecida.

Añadió que también quebranta la ley que sanciona la exhibición pública de cadáveres y compromete la cadena de custodia de las evidencias del proceso judicial.

Simó llamó a continuar la investigación "sin prisa, pero sin pausa".

Se entrega joven señalado por el crimen

En la madrugada de este miércoles se entregó Kevin Dariel Germán Troncoso, quien admitió su participación en el crimen, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

Su entrega se produjo en el destacamento policial del sector Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, acompañado de familiares.

Según la versión preliminar ofrecida por las autoridades, Julián Oro Duro, cuyo nombre es Gilberto Julián Sarante Perdomo, llegó a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada del lunes y fue agredido. Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, ya había sido asesinada.

El merenguero también resultó herido y permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), donde su condición ha sido reportada como estable.