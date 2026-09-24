Prisión preventiva contra dos hombres acusados de tala ilegal en el Parque Nacional Valle Nuevo

Vista del Parque Nacional Valle Nuevo, una de las áreas protegidas de la República Dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres acusados por la tala ilegal y destrucción de árboles en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Valle Nuevo, considerado como uno de los principales reservorios de agua del país.

La medida de coerción fue impuesta a Juan Encarnación y Nery Encarnación, quienes deberán cumplirla en la cárcel pública de Baní Hombres, en la provincia Peravia.

Según el Ministerio Público (MP), ambos hombres habrían devastado un área aproximada de 30 tareas de tierra en la localidad Yuna, Loma La Placeta, dentro del municipio de Rancho Arriba, en la provincia San José de Ocoa.

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De acuerdo con el órgano persecutor, la deforestación provocada por los acusados afectó gravemente a especies nativas y endémicas, entre las que se encuentran la cabirma santa, el pino macho, el yagrumo, la cigua, el gmelina arbórea, la manacla y la gina.

Acusación penal

El Ministerio Público otorgó a las acciones atribuidas a Juan y Nery Encarnación la calificación jurídica provisional de violación de los artículos 14, 15, 16, 66 y 67, numerales 1, 4 y 5, de la Constitución de la República, relacionados con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

De igual manera, los acusa de infringir las disposiciones 154, 156, 174 y 175, numerales 1, 2 y 8, de la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Además, los imputa por presuntamente violar el artículo 62.1.7 de la Ley 57-19, Sectorial Forestal, sancionado por los artículos 63 y 64 de la misma normativa, así como el principio 5 y los artículos 9, 33, 34 y 36 de la Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas.