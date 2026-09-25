Tribunal aplaza por tercera vez audiencia de medida de coerción del caso Senasa 2.0

Senasa 2.0. La audiencia comenzó alrededor de las 2:00 de la tarde y se extendió por más de nueve horas. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el denominado caso Senasa 2.0 y fijó su continuación para este viernes a las 2:00 de la tarde.

La audiencia comenzó alrededor de las 2:00 de la tarde y se extendió por más de nueve horas, hasta pasadas las 11:30 de la noche. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión contra los acusados y que el caso sea declarado complejo.

Durante la jornada, los abogados de los imputados agotaron sus turnos para presentar sus argumentos y formular reparos a la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

De acuerdo con uno de los abogados, algunos defensores admitieron determinados hechos, mientras que otros plantearon versiones distintas frente a las acusaciones formuladas por el órgano persecutor.

La defensa continuará este viernes

La audiencia continuará este viernes con la exposición de los abogados que aún tienen pendiente presentar sus argumentos.

Posteriormente, el Ministerio Público tendrá la oportunidad de realizar su réplica, seguida de la contrarréplica de los abogados de la defensa.

Finalmente, los imputados podrán dirigirse al tribunal antes de que concluya esta etapa del proceso.

Surún Hernández cuestiona alcance de la investigación

Más temprano, el representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surún Hernández, cuestionó el rumbo que, a su juicio, ha tomado la investigación sobre el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Surún Hernández sostuvo que la organización que representa participa en el proceso y consideró que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos.

El abogado reclamó que la investigación alcance a otros sectores que, según planteó, pudieran tener responsabilidad en el presunto esquema.

"¿Dónde están las clínicas, dónde están los laboratorios, dónde están los que sustrajeron más de 10 mil millones de pesos?", cuestionó.

El jurista también mencionó a empresarios y representantes vinculados al sector salud y planteó que se determine el nivel de responsabilidad que pudiera corresponder a cada persona dentro del presunto entramado investigado.

"Muchos de esos médicos han declarado que enfrentaron sus códigos y que fueron mal utilizados. Muchos de esos médicos ni siquiera fueron entrevistados", afirmó.