Juez fallará el domingo en la noche la solicitud de medida de coerción del caso Senasa 2.0

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dará a conocer este domingo a las siete de la noche el fallo sobre la medida de coerción del caso Senasa 2.0 por presunto fraude al Seguro Nacional de Salud.

Sena anunció su decisión tras escuchar este viernes la réplica del Ministerio Público y la contrarréplica de los abogados de la defensa.

A la salida del tribunal, el director general de Persecución Wilson Camacho, afirmó que 13 de los implicados en el proceso admitieron los hechos ante el tribunal, mostraron arrepentimiento y pidieron excusas, como parte de su colaboración con el Ministerio Público.

Camacho explicó que, tomando en cuenta esa colaboración, el Ministerio Público solicitó que a algunas de esas personas se les imponga arresto domiciliario, en lugar de la medida más gravosa que había solicitado inicialmente para los demás imputados.

"Una parte de los implicados ha colaborado con la investigación del Ministerio Público", declaró Camacho al salir de la audiencia.

Según explicó, la posición del órgano acusador responde a un criterio que, aseguró, han aplicado en otros procesos: valorar la colaboración de las personas que admiten los hechos y muestran arrepentimiento, aunque aclaró que esto no implica que el proceso judicial haya concluido.

"En la medida en que las personas muestran, primero muestran arrepentimiento, admiten los hechos, pidieron incluso excusas ante el tribunal y aunque esto no es suficiente y el proceso sigue, el Ministerio Público sí solicitó al tribunal que la medida de coerción que se le imponga a estas personas, tomando en cuenta su colaboración, sea la de arresto domiciliario", expresó Camacho.

El funcionario calificó como una evidencia de la fortaleza de la investigación las actuaciones presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia.

Aseguró que los hechos fueron expuestos ante el tribunal y que las evidencias presentadas respaldan la acusación.

"Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de la investigación que ha realizado el Ministerio Público", afirmó.

La audiencia comenzó alrededor de las dos de la tarde y se extendió por unas siete horas, hasta pasadas las nueve de la noche.

Abogados de la defensa

Durante la jornada, las partes agotaron las intervenciones correspondientes al proceso. El Ministerio Público realizó su réplica, mientras que posteriormente los abogados de los imputados presentaron sus argumentos de contrarréplica.

Uno de los abogados de la defensa, Félix Portes, sostuvo que en el caso de su representada existen elementos de la acusación que, a su juicio, no se corresponden con los reportes financieros presentados en el proceso.

"Hay una exageración de parte de la gente que ella recibió, con ingresos netos totales, con el reporte que hace a cada médico. Las cosas no son como ellos lo plantearon", afirmó el abogado.

Según Portes, varios de los testigos presentados por el Ministerio Público habrían declarado que no conocían a su representada o que esta no los había atendido. Sin embargo, señaló que al revisar los reportes de pagos de Senasa correspondientes a esos pacientes, estos aparecen registrados, pero con pagos de cero pesos a favor de la médico.

El abogado también cuestionó actuaciones del Ministerio Público relacionadas con su representada y puso como ejemplo un incidente ocurrido cuando esta intentaba viajar al extranjero para participar en un congreso.

Portes afirmó que su clienta fue retenida en el aeropuerto debido a una alerta migratoria y que posteriormente fue autorizada a salir bajo la condición de presentarse al día siguiente ante la Procuraduría.

Santos Willie Liriano Mercado, otro de los togados, sobre la culpabilidad de los imputados, manifestó: "Ahí nadie admitió hechos. Todo el mundo dijo que colaboraba con el Ministerio Público".

Cuestionó además la forma en que, según afirmó, se produjeron esos acuerdos y sostuvo que los imputados fueron llevados a pactar bajo presión.

También defendió a los profesionales de la medicina señalados en el expediente, argumentando que el proceso de gestión y pago de servicios médicos involucra varias etapas de auditoría, incluyendo controles internos y una posterior validación por parte de Senasa.

Respecto de su defendida, Janna Rodríguez, rechazó que haya confesado responsabilidad y cuestionó las declaraciones atribuidas al Ministerio Público sobre una supuesta admisión de los hechos.

En la pasada audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, manifestó que hasta ese momento, diez de imputados en el caso habían admitido los hechos y han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado".