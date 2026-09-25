Aplazan para el miércoles revisión del caso por muerte de esposa de Julián Oro Duro

Momento en que llegan al Palacio de Justicia, los acusados de la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

La revisión del caso por la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, fue aplazada para este miércoles 30 de septiembre, en horario de la mañana, a fin de que el Ministerio Público pueda "concluir" la acusación.

A la salida del tribunal, el abogado defensor de Juan Carlos Hernández García, alias "Peña", Anderson Del Villar, explicó que, al momento del hecho, el chofer del artista, Phillips Michael Tejeda Vásquez, se encontraba en su casa, "con su mujer y sus hijos".

Del Villar señaló además que Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", quien era ayudante de trabajo de Tejeda Vásquez, se presentó en la vivienda con dinero y que este último desconocía su procedencia.

"Chiquito le llevó el dinero. Nervioso, Michael... estaba en su casa durmiendo, con sus tres hijos. Chiquito era su ayudante de trabajo y le llevó el dinero y no le dijo de qué era", explicó el abogado.

Alega inocencia

Por otro lado, el abogado de chiquito, Reinaldo Méndez, aseguró que Peña sostiene que es inocente y que no tenía conocimiento de lo ocurrido.

"Él alega no estar involucrado", afirmó Méndez, quien agregó que la vinculación de Juan Carlos estaría relacionada con el hecho de que conocía a otra de las personas involucradas.

"Ellos se conocen en el barrio y ya por eso ellos están involucrados en este proceso", dijo.

La audiencia fue fijada para el miércoles 30 de septiembre, en horas de la mañana, cuando el Ministerio Público deberá continuar con el proceso de presentación de su acusación.