El abogado Cándido Simón, representante del merenguero Julián Oro Duro, quien la madrugada del lunes fue víctima de un ataque en su residencia ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este y donde su esposa, Zeneida Socorro Castillo, perdió la vida, aseguró que las penas de los imputados en el caso podrían superar los 40 años por la cantidad de crímenes por los cuales se les acusa.

"Tan sólo el hecho de la tortura anda 40 años fijo.O sea, que como dicen para ser populistas podríamos tener 160, 170 años por la acumulación de penas", explicó a la prensa.

Preocupación por Julián

El abogado expresó que le preocupa cómo el artista "pueda regresar a su casa" ya que, según expresó, se encuentra muy afectado emocionalmente por lo ocurrido y tal vez no regrese más a ese lugar.

"Una de las cosas que me preocupa es cómo él va a ingresar a la casa, cómo va a regresar a ese sitio. Es muy probable que él tome la decisión de no volver a esa casa", indicó Simón.

El abogado reiteró que Julián se siente "muy afectado" porque quienes cometieron el hecho eran personas muy cercanas.

No resistiría verle la cara

Por último, el abogado explicó que no sabe si Julián pueda siquiera "verle la cara" a los implicados en el hecho, dado lo mal que se siente por todo lo ocurrido.

"No sé si Julián resista verle la cara de frente a la persona que no solo le mató su compañera, sino que mató la esperanza de ir, de confiar en alguien que le violó todo, entre otros la confianza. No sé si él resista eso, dada la condición física y la condición emocional en que está como consecuencia de todo esto", dijo para cerrar.

Los detenidos y ocupado

Por el caso hay cuatro personas arrestadas. Según la Policía Nacional, Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", de 18 años, y Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", de 23 años, fueron quienes penetraron en la residencia de Julián Oro Duro y perpetraron el ataque.

También están detenidos Juan Carlos Hernández García, alias "Peña", y Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro".

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Julián Oro Duro identificó ante los investigadores a Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", como una persona de su extrema confianza, y a Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", quien trabajaba en una villa que el artista tiene en construcción en Guerra.

Durante los allanamientos vinculados al caso, las autoridades ocuparon US$33,690 y casi RD$200,000, además de dos relojes, uno Rolex y otro Cardo.

Además, se ocuparon dos cadenas de oro amarillo, una medalla, un guillo, un broche de mujer, una cartera Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota, unas gafas y una motocicleta roja personalizada que habría sido utilizada para trasladarse hasta la residencia.