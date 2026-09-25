Imponen coerción a hombre acusado de matar a otro para robarle motocicleta en la autopista Duarte

Una persona sostiene un celular con una fotografía de Josué Méndez Gómez, ultimado durante un asalto en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este viernes tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de matar a otro para robarle su motocicleta, en un hecho ocurrido el pasado 11 de septiembre, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en el municipio Los Alcarrizos.

Wander de la Cruz Polanco está imputado de quitarle la vida de un disparo a Josué Méndez Gómez y deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de Guerra.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba estacionada alrededor de las 2:00 de la tarde en la referida vía, cuando fue interceptada por el imputado y otro hombre identificado como Luis Antony Valdez Esterlina, quien se encuentra prófugo.

La solicitud de medida de coerción, presentada por la fiscal Indira Sención, establece que De la Cruz Polanco llegó al lugar conduciendo una motocicleta marca Boxer, de color rojo con negro y sin placa, mientras que Valdez Esterlina viajaba como pasajero.

Acciones del Ministerio Público

Según la investigación, este último habría disparado a la víctima en la cabeza, provocándole la muerte y, posteriormente, ambos habrían sustraído su motocicleta.

El Ministerio Público indicó que, mediante el levantamiento y análisis de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, fueron identificados los implicados y se pudo establecer su vinculación con los hechos investigados.

Las imágenes fueron sometidas a los análisis correspondientes en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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De la Cruz Polanco es acusado de homicidio y robo agravado, así como asociación de asociación de malhechores, en perjuicio de la víctima Josué Méndez Gómez .