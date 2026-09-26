El Ministerio Público informó este viernes que suman trece los imputados en el caso Senasa 2.0 que admitieron los hechos que se les atribuyen, mostraron arrepentimiento y pidieron excusas ante el tribunal, por lo que solicitó arresto domiciliario para nueve de ellos, tomando en consideración su colaboración con la investigación sobre el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

A la salida de la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que la solicitud de una medida de coerción menos gravosa responde a la disposición de los imputados de colaborar con el órgano acusador, aunque aclaró que esto no significa que el proceso judicial haya concluido.

"Una parte de los implicados ha colaborado con la investigación del Ministerio Público", declaró Camacho.

"En la medida en que las personas muestran arrepentimiento, admiten los hechos, pidieron incluso excusas ante el tribunal, y aunque esto no es suficiente y el proceso sigue, el Ministerio Público sí solicitó al tribunal que la medida de coerción que se le imponga a estas personas, tomando en cuenta su colaboración, sea la de arresto domiciliario", expresó ante preguntas de periodistas.

Los nueve que colaboran con el MP

Durante la audiencia, Camacho solicitó la variación de la prisión preventiva, solicitada inicialmente, por arresto domiciliario para los imputados Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes —de ser aceptada la petición— cumplirán la medida en los domicilios que ellos mismos han aportado al tribunal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/815717a6-ad35-41cb-a75e-81c55178fee1-b24b8f33.jpg El director de Persecución, Wilson Camacho. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Camacho sostuvo que esta posición responde a un criterio aplicado por el órgano acusador en otros procesos judiciales, mediante el cual se valora la colaboración de los imputados durante las investigaciones.

Asimismo, calificó las actuaciones de estos acusados durante la audiencia como una muestra de la fortaleza de la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Dijo que la solicitud está sustentada en unas 706 pruebas.

"Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de la investigación que ha realizado el Ministerio Público", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/a4b4ce6f-d8b8-4a55-90fb-040a2b328ee7-a3044b19.jpg Imputados en el caso Senasa 2.0 salen del tribunal que conoce la solicitud de medida de coerción. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Pide prisión preventiva para 18

El Ministerio Público mantiene la solicitud de prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de caso complejo contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova.

También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los doctores Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

Igualmente, contra los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.

Decisión será conocida el domingo

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó para este domingo, a las 7:00 de la noche, el fallo sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra los imputados en el caso Senasa 2.0.

La decisión fue anunciada luego de que el tribunal escuchara la réplica del órgano acusador y las contrarréplicas de los abogados de la defensa.

El proceso judicial está relacionado con un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud, por el cual el Ministerio Público mantiene abiertas las actuaciones judiciales contra los implicados.

El Ministerio Público mantiene la solicitud de prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de caso complejo contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova.