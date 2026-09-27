Cámaras captan reunión en gasolinera donde se planificó ataque a Julián Oro Duro

Un registro audiovisual en poder del Ministerio Público se ha convertido en la pieza clave para desentrañar el violento asalto perpetrado el pasado 20 de septiembre de 2026 contra el merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, popularmente conocido como "Julián Oro Duro", y su esposa Zeneida Socorro Castillo.

Socorro Castillo fue asesinada con "un nivel de violencia extrema" e "innecesaria" por sus atacantes.

En la solicitud de medida de coerción contra los cuatro detenidos, la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo presenta como prueba videos captados por cámaras de vigilancia en la que se ven a los imputados reunidos en una estación de combustibles en el sector La Victoria, Santo Domingo Norte, lugar donde "coordinaron y concertaron aspectos esenciales para la ejecución del plan criminal".

Aunque en ese párrafo en el que se cita el lugar en donde se habría planificado en gran parte el asalto que concluyó con el asesinato de Socorro Castillo y en el que se hirió fuertemente al artista, no se menciona fecha, la Policía Nacional había informado que previo al crimen los cuatro apresados se reunieron en La Victoria, mientras se organizaba la partida hacia la vivienda de la pareja.

En otra parte del documento de solicitud de medida de coerción, la fiscalía refiere que "los hechos fueron planificados aproximadamente un mes antes de su ejecución".

Las investigaciones señalan que en el encuentro en la gasolinera participaron Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) "Chiquito", Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García, los detenidos por el caso.

La fiscalía señala a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", de 23 años, y a Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito, de 18, como los autores materiales del asesinato de Zeneida y de atacar "de manera salvaje y despiadada" a Julián Oro Duro, propinándole múltiples golpes en la cabeza y el rostro.

Los golpes con una escultura de madera y un jarrón, causaron al merenguero fracturas craneofaciales y hemorragia en la cabeza, cuyas lesiones pusieron en grave peligro su vida.

Los autores intelectuales

Tras ser capturado, Kevin Dariel Troncoso (a) Yandel, habría identificado a su acompañante Lawrencie Mark Liranzo Marcos, (a) Chiquito y "señaló que el hecho había sido previamente planificado junto a Phillips Michael Tejeda Vásquez y/o Michael Tejada y Juan Carlos Hernández García y/o Juan Carlos Peña".

"Las afirmaciones (de Yandel) encuentran corroboración objetiva en las evidencias colectadas durante la investigación, especialmente en los registros audiovisuales" que muestran a los cuatro imputados "reunidos previamente en una estación de combustibles ubicada en el sector La Victoria, lugar donde coordinaron y concertaron aspectos esenciales para la ejecución del plan criminal" Fiscalía de Santo Domingo “

El expediente del Ministerio Público detalla que Phillips Michael Tejeda Vásquez y/o Michael Tejeda, chofer del artista y quien lo acompañaba en sus presentaciones, traicionó la confianza de Julián Oro Duro al facilitar información vital para cometer el asalto y mantuvo comunicación directa con los ejecutores mientras estos esperaban ocultos dentro de la vivienda.

Paralelamente, "Chiquito" aprovechó también su nivel de confianza con Zeneida Socorro Castillo para vulnerar el acceso a la residencia, en donde había hecho algunos trabajos técnicos.

La mujer, hoy occisa, les abrió las puertas a Chiquito y a Yandel de su vivienda, en el sector Brisas Oriental 6, de la Autopista San Isidro, Santo Domingo Este, y les preparó incluso una limonada.

Zeneida fue estrangulada y recibió, además, "dos heridas corto penetrantes", una en el cuello y otra en uno de sus costados.

Para eliminar cualquier posibilidad de supervivencia de la víctima, "procedieron además a golpearla brutalmente en la cabeza, utilizando un macetero" y un "nivel de violencia extrema, innecesario y desproporcionada". Esto ocurrió siendo aproximadamente las 5:47 de la tarde.

Esperaron seis horas a Julián

El Ministerio Público explica que luego de localizar y tener en su poder un monto aproximado de 50 mil dólares estadounidenses (US$50,000.00) que se encontraban en una maleta, así como múltiples prendas de oro, los imputados no abandonaron la vivienda después de asesinar a Zeneida.

"Permanecieron dentro de ella (de la residencia) por más de seis horas continuas" hasta que llegar el merenguero.

Aproximadamente las 11:50 de la noche, en el momento que Julián Oro –Duro regresó a su residencia e ingresó a la misma sin advertir la presencia de los agresores, fue sorpresivamente emboscado por Kevin Dariel Germán Troncoso y Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito que lo golpearon salvajemente, agrega el documento.

Lo ocupado a cada imputado, según el MP

La solicitud de medida de coerción depositada en los tribunales del este, detalla cómo los presuntos autores del asesinato de Zeneida Socorro Castillo y las heridas a Julián Oro Duro se dividieron el botín.

Sostiene que en la residencia de Phillips Michael Tejeda o Tejada, se ocuparon 98 billetes de cien dólares estadounidense, que hacen en total 9,800 dólares, junto a la cadena gruesa amarilla con la medalla de Cristo, propiedad del merenguero, así como la vestimenta utilizada en reuniones previas de la planificación captadas por cámaras de vigilancia.

A Kevin Dariel Germán Troncoso se le ocupó 30 mil pesos en su residencia, 1,700 dólares; 650 dólares. Setenta billetes de veinte dólares estadounidense (US$1,400.00), "para un total de 3,750 dólares y 88 mil pesos dominicanos, encontrados en una mochila en la habitación de su suegra.

En manos de la madre de Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito, se recuperó la suma de 19,900 dólares y 78 mil pesos dominicanos, además de dos relojes de la marca Rolex y otra marca, una cadena, una medalla y un guillo y un broche de mujer.

A Juan Carlos Hernández se le habría ocupado 240 dólares y 500 pesos.

Solicitan complejidad del caso Ante la gravedad del crimen, el procurador fiscal de Santo Domingo Este/Norte, Wilson Díaz, quien firma la solicitud de prisión preventiva contra los cuatro imputados, pide, también, que el proceso sea declarado complejo. Se otorgó al caso la calificación jurídica provisional de asociación de malhechores, homicidio voluntario agravado, tortura o actos de barbarie y robo agravado. Díaz fundamentó su solicitud señalando que la multiplicidad de imputados, el resultado trágico de una víctima fatal, y la enorme cantidad de evidencias científicas, testimoniales y el análisis de videovigilancia a gran escala hacen "materialmente imposible concluir de manera responsable, objetiva y completa la investigación dentro de los plazos ordinarios". La audiencia fue aplazada el pasado viernes para el próximo miércoles 30 de este mes de septiembre, en horas de la mañana.