Juez envía a prisión a ocho de los imputados en el caso Senasa 2.0
El expediente fue declarado complejo por el juez Rigoberto Sena, tal como solicitó el Ministerio Público
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso la noche de este domingo prisión preventiva a ocho imputados en el caso Senasa 2.0 y declaró el proceso complejo por el presunto entramado de corrupción contra el Estado.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de cárcel como medida de coerción y la complejidad del proceso.
Los acusados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
Mientras que Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
El grupo, junto a otros imputados, está acusado de desfalcar al Estado con 40 millones de pesos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).