Juez envía a prisión a ocho de los imputados en el caso Senasa 2.0

Acusados en el expediente Senasa 2.0 mientras son trasladados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso la noche de este domingo prisión preventiva a ocho imputados en el caso Senasa 2.0 y declaró el proceso complejo por el presunto entramado de corrupción contra el Estado.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de cárcel como medida de coerción y la complejidad del proceso.

Los acusados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Mientras que Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.

El grupo, junto a otros imputados, está acusado de desfalcar al Estado con 40 millones de pesos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).