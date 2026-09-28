La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Hato Mayor aplazó para el próximo viernes 2 de octubre el conocimiento de la medida de coerción contra Simón María Estévez Ramos, imputado por el caso de la niña de 11 años que falleció luego de resultar gravemente herida tras caer de un juego mecánico durante las fiestas patronales de esta provincia.

La audiencia estaba pautada para las 9:00 de la mañana de este lunes 28 de septiembre y fue aplazada el viernes 2 de octubre, a las 9:00 de la mañana a fin de que las partes puedan preparar sus respectivas posiciones, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias procesales correspondientes.

De acuerdo con el rol de audiencias de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Hato Mayor, el proceso contra Estévez Ramos corresponde al expediente número 2026-0342271 y está registrado como una solicitud de medida de coerción. La calificación jurídica consignada es el artículo 112 del Código Penal Dominicano, Ley 74-2025.

El abogado José Luis Rivera Santana explicó que el aplazamiento fue solicitado para que el imputado pueda preparar su presupuesto y sostuvo que se trató de un pedimento de ley acogido por el juez.

"Se aplazó para que el imputado pueda preparar su presupuesto. Es un pedimento de ley que el juez se lo otorgó, pues salvaguardando el debido proceso de ley. Nosotros estuvimos al conteste con ese pedimento".

Respecto a la calificación jurídica, luego del fallecimiento de la niña, Rivera Santana señaló que esta puede ser modificada.

"Como lo manifestó el Ministerio Público, puede ser modificada. Incluso, en base a todos estos acontecimientos, puede cambiarse la calificación jurídica".

Al preguntarle cuál podría ser esa calificación, respondió: "Lo que contemple la misma normativa, con el 212 y siguientes, hasta el 216".

Sobre las expectativas de los familiares, manifestó: "Que se haga justicia es lo que quieren los familiares".

Rivera Santana también afirmó que hubo negligencia en el hecho, aunque se abstuvo de ofrecer mayores detalles.

"Claro, notoria. No puedo dar más detalles. Ya para el viernes pudiera dar más detalles en cuanto a lo concerniente al caso".

En cuanto a la posibilidad de que existan otras personas involucradas, manifestó que se encuentran en una fase de investigación.

Rivera Santana confirmó que representa a las víctimas, entre ellas a la familia de la fallecidas y a la otra menor de edad.

Kennedy Cedeño: "Se aplazó para el viernes"

Por su parte, el abogado de la defensa, Kennedy Cedeño, explicó que el aplazamiento también responde a la necesidad de que las partes puedan preparar sus respectivas posiciones.

"Se aplazó a los fines de la defensa técnica y también de la parte querellante para los presupuestos y también para combinar poder sustentar los presupuestos correspondientes a nuestra defensa técnica y también el Ministerio Público haciendo sus diligencias procesales".

Cedeño agregó: "En tal sentido, se aplazó para el viernes".

Al preguntarle a quién representa, respondió: "Al imputado".

Cuando se le preguntó cuál de los imputados, se limitó a responder: "Sin comentarios".

Dos menores y una adulta resultaron afectadas

Se recuerda que el accidente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre, durante las fiestas patronales de Hato Mayor, en un parque de juegos mecánicos instalado en la calle Padre Meriño.

En el hecho resultaron afectadas dos menores de edad y una adulta. Una de las menores, de 11 años, permaneció ingresada en estado crítico y fue sometida a dos neurocirugías antes de fallecer el sábado 26 de septiembre.

Su hermana, de 13 años, también resultó herida y posteriormente fue dada de alta médica.

El accidente ocurrió en el juego conocido como "La Estrella", desde donde las personas afectadas cayeron tras producirse una falla en el mecanismo del aparato.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron una investigación y los juegos mecánicos fueron clausurados mientras se determinan las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades.