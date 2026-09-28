Licencia por COVID-19 pospone caso contra Jean Alain y compartes para el 12 de octubre

El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, en una de las audiencias en el proceso penal que se le sigue por acusaciones de corrupción. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Tras casi tres meses de debates sobre la solicitud de extinción de la acción penal —pedimento que fue rechazado al grupo de los 15 imputados que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez—, el tribunal aplazó para el 12 de octubre la audiencia del juicio de fondo que estaba pautada para este lunes.

La postergación se produjo luego de que el encartado César Nicolás Rizik Pimentel presentará una licencia médica por contagio de COVID-19.

En ese sentido, el próximo martes no habrá audiencia y tampoco la semana que viene.

Juezas esperan que se pueda iniciar acusación

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dijeron esperar que el día 12 de octubre "cada una de las partes estarán listas para iniciar la presentación de la acusación".

En lo que lleva el proceso conociéndose en ese tribunal, un año y cuatro meses, las magistradas solo han decidido incidentes que se presentan uno tras otro sin que se conozca el fondo del juicio.

El grupo, que lidera el exprocurador general de la República desde 2016 al 2020, enfrenta cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

En varias ocasiones, cuando se le ha dado la oportunidad al Ministerio Público para que inicie con su acusación es interrumpido por las defensas de los imputados que hacen nuevas peticiones.

El grupo de los 15 pasó a juicio de fondo luego que el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional diera apertura a esa fase contra ellos hace más de dos años.

Casi 30 imputados del caso llegó a acuerdos con el Ministerio Público, la mayoría condenados en un proceso de penal abreviado.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado, jueza Yissell Soto, Claribel Nivar Arias y Clara Castillo rechazaron poner fin a la persecución penal porque: "Si bien ha llegado el plazo legal, el tiempo utilizado en este proceso resulta razonable".

Argumentaron que "no se ha verificado una negligencia por parte del órgano judicial y el caso, por el volumen que tiene, amerita que este plazo haya sido utilizado".

El expediente lleva más de cinco años conociéndose por los diferentes tribunales de la justicia.

Los acusados

Además de Jean Alain Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.

También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.

Asimismo están señalados por el Ministerio Pública Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya.