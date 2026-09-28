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Partido Humanista Dominicano
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El Partido Humanista deposita querella penal contra dirigentes y un abogado

La organización dice esperar que haya consecuencia por el delito que imputa, de falsificación de firmas para otorgar poderes de representación ante el TSE

  • Marisol Aquino - Twitter
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El Partido Humanista deposita querella penal contra dirigentes y un abogado
El abogado Eduardo Alciague, quien representa al PHD en la querella. Alciague habló en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El Partido Humanista Dominicano (PHD)  interpuso este lunes una querella  penal contra varios de sus dirigentes y un abogado por el uso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de poderes de representación que, según dice, contienen firmas falsas en procesos judiciales promovidos contra esa organización política.

Según la denuncia, el grupo  se asoció para confeccionar poderes con firmas falsas de dirigentes en la litis en la cual obtuvieron una decisión que ordenó la suspensión de la VII Convención Nacional Ordinaria del PHD, que sería celebrada el 20 de septiembre de 2026.

Contra los que se querella

El PHD presentó la querella contra el abogado Juan de la Rosa Méndez, a quien le atribuye haber hecho uso de los falsos poderes; Eléxido Paula, presidente Ad Vitam; Julián Burgos, secretario nacional de organización, y Mayra Méndez, secretaria nacional de actas y correspondencia.

Representada por el abogado, Eduardo Alciague, la organización política manifestó su confianza en que las autoridades realizarán una investigación objetiva y exhaustiva para determinar la responsabilidad de cada una de las personas que señalan.

Explica su gravedad

El abogado Eduardo Alciague sostuvo que las firmas falsas para acreditar representaciones inexistentes adquieren una dimensión particularmente grave, al pretenderse utilizar al propio sistema de justicia como instrumento para producir efectos jurídicos perjudiciales contra terceros.

En ese contexto, el PHD plantea que los hechos deben ser investigados en el ámbito penal,  como una estafa judicial, debido a que en este caso se indujo al órgano jurisdiccional a decidir sobre la base de documentos cuya autenticidad y legitimidad han sido formalmente cuestionadas por personas que niegan haber otorgado tales poderes.

"El Tribunal Superior Electoral conoce en función electoral las acciones. Ahora, cuando una vía de derecho es utilizada para cometer un delito, como en el caso de hoy, le corresponde de manera directa a la acción penal. Le corresponde al Ministerio Público, y nosotros que vamos a estar vigilantes, por eso estamos depositando nuestra querella a los fines de que tengan las acciones correspondientes""Eduardo AlciagueAbogado del PHD

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.