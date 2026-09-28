Seis médicos irán a prisión y otros 13 permanecerán bajo arresto domiciliario

Los ortopedas José Luís Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, imputados en Senasa 2.0 y a los que se les dictó medidas de coerción el pasado domingo. ( DIARIO LIBRE/EYTHAN ESTARLIN ROSA. )

El juez de la Oficina de Atención Permanente impuso el domingo diversas medidas de coerción a los 22 médicos señalados por estafar al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Además, concedió al Ministerio Público ocho meses para finalizar la investigación contra el grupo, al cual se suman empleados de la ARS estatal y un hermano del presunto líder del entramado.

Del total de galenos, seis irán a prisión, a siete se les impuso arresto domiciliario y a otros seis, además de permanecer detenidos en sus respectivas residencias se les combinó dicha medida con garantías económicas de 2 y 3 millones de pesos a través de compañías aseguradoras.

A los facultativos se les señala de facturar al Senasa por consultas y estudios especializados no ofrecidos a los afiliados. La aseguradora estatal habría sido afectada con más de 41 millones de pesos a través de esta modalidad de presunta corrupción.

Los seis que irán a prisión

Los seis que fueron enviados a la cárcel Las Parras, que solo recibe hombres, y a Najayo Mujeres, son el ginecobstetra Juan Henry Poueriet, el ortopeda Wander Manuel Díaz Encarnación, la gastroenteróloga Isabel Heredia Vallejo y las cirujanas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.

Al exempleado del Senasa, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, supervisor de Servicios a Usuarios, también se le dictó prisión preventiva, así como a Angeury Guzmán Vásquez, hermano del presunto líder de la alegada red, Ángel Luís Guzmán Vásquez, quien guarda prisión desde el pasado mes de abril.

Los que estarán en arresto domiciliario

El magistrado Rigoberto Sena Ferreras dispuso arresto domiciliario para otros 13 galenos, que son los cirujanos generales Einstein Rafael Borromé Valdez, Rafael Mauricio Cabral González y Víctor Felipe Rodríguez García, así como para los ginecoobstetras Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo. Para estos procesados no se dictó otra medida.

En cambio, a los cirujanos generales Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, así como a la ginecóloga Griselda Altagracia Basora Ramírez, el ortopeda Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y a la internista Keila Beatriz Acosta Leonardo, se le combinó el arresto domiciliario con una garantía económica de 2 millones de pesos a través de una aseguradora.

A la ortopeda Martha María Saldaña Saldaña, además de que deberá permanecer en su vivienda, de la cual solo podrá salir para los permisos necesarios de visitas médicas o para atender cualquier urgente de carácter familiar que no amerite retraso, también se le impuso una fianza de 3 millones de pesos con una aseguradora.

En tanto que el ortopeda José Luís Díaz Hernández y a los ginecólogos Yocaira Antonia Méndez de Medina y Guillermo Enrique Dicló Garabito tendrán una coerción más benigna que los demás.

y a los ginecólogos Yocaira Antonia Méndez de Medina y Guillermo Enrique Dicló Garabito tendrán una coerción más benigna que los demás. Díaz Hernández, Méndez de Medina y Dicló Garabito solo pagarán una garantía económica de un millón de pesos por medio de una aseguradora, tendrán impedimento de salida del país y deberán presentarse los días 30 de cada mes ante los fiscales investigadores.

El magistrado Sena Ferreras dispuso arresto domiciliario para otras dos de las 26 personas imputadas en el caso Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A, como lo ha denominado el Ministerio Público: Heidy Coronado Paulino, exempleada de la entidad, y Lucreisy Polanco Núñez.

El plazo de los ocho meses para concluir la investigación, el juez lo dispuso luego de que acogiera la solicitud del Ministerio Público de que el caso sea declarado complejo.