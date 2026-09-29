El Consejo de la Magistratura rechaza única objeción contra preselección de candidatos a la SCJ

Fotografía de archivo de una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. ( CECIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó este martes que solo fue reportada una objeción a la preselección de postulantes a formar parte de la Suprema Corte de Justicia, que fue presentada en la pasada reunión.

El pasado 17 de septiembre se formalizó un listado de preselección de 88 candidatos, y se excluyó a dos de los 90 postulantes para ocupar las seis vacantes de jueces en la Suprema, incluida la persona que sustituirá a Luis Henry Molina en la presidencia del alto tribunal.

De acuerdo con una nota de prensa del Consejo, la objeción presentada fue evaluada y posteriormente rechazada en la sesión del CNM que se realizó de forma virtual este martes y que fue presidida por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

En la sesión participó la totalidad de los miembros del órgano constitucional: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

Vistas públicas

Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura informó que este miércoles 30 de septiembre, se publicará la convocatoria a las vistas públicas de este proceso, en la que se anunciarán las fechas en que se celebrarán, conforme a lo establecido en el Reglamento 1-25.

Reiteró su compromiso con que el proceso continúe desarrollándose de forma ordenada, transparente y apegada a las disposiciones normativas aplicables.

Cambios en la Suprema Corte

Cuatro de los 11 jueces cuyo período terminó decidieron no someterse a evaluación del Consejo: Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Permanecerán en sus puestos hasta que sean juramentados sus sustitutos, como establece el Reglamento 2-25 del CNM.

Los otros siete sí fueron evaluados. El CNM confirmó por otros siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.

Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta no fueron confirmados. Con esas dos posiciones y las cuatro correspondientes a quienes declinaron la evaluación quedaron seis vacantes en la alta corte.

Cuando concluya el proceso, 11 de los 17 puestos de la Suprema habrán cambiado durante los gobiernos de Luis Abinader: cinco magistrados ingresaron en diciembre y otros seis serán seleccionados en las próximas semanas.