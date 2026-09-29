Imponen prisión preventiva a acusado de la muerte de un productor agrícola en Pedernales

Luis Antonio Méndez deberá cumplir deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública de Pedernales. ( FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Apoyado en muletas y en medio de reclamos de justicia salió este martes del tribunal Luis Antonio Méndez, luego de que un juez le impusiera tres meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con la muerte a tiros del agricultor y productor de plátanos Javier Ledesma Pérez, alias "Cigüillo". Hecho ocurrido en predios agrícolas de Manuel Goya, de Oviedo.

Ledesma Pérez era oriundo del municipio de Paraíso, provincia Barahona, pero desde hacía varios años residía en Oviedo, Pedernales, donde se dedicaba a trabajar sus predios agrícolas, principalmente a la producción de plátanos.

La medida de coerción contra Méndez deberá ser cumplida en la cárcel pública de Pedernales mientras continúa el proceso judicial.

Múltiples disparos por la espalda mientras conducía su motocicleta

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del 18 de agosto de 2026, en una finca agrícola propiedad de Ledesma Pérez, localizada en el paraje Manuel Goya, en la carretera Pedernales-Oviedo.

Según las informaciones del caso, el productor agrícola se desplazaba dentro de sus terrenos en una motocicleta X1000, modelo Express, color gris, cuando fue atacado.

Ledesma Pérez recibió múltiples disparos por la espalda mientras se desplazaba en la motocicleta, heridas que le provocaron la muerte.

De acuerdo con el expediente, en el ataque habrían participado dos personas portando armas de fuego. Las autoridades atribuyen a Luis Antonio Méndez participación en el hecho, acusación por la que fue presentado ante el tribunal.

Imputado terminó herido después del hecho

Momentos después del ataque, Méndez resultó herido durante una persecución.

Según las informaciones suministradas, una camioneta conducida por un pariente de la víctima lo persiguió después del hecho y terminó atropellándolo, provocándole las lesiones por las cuales todavía utiliza muletas.

Las circunstancias de esa persecución y del posterior atropellamiento forman parte de los acontecimientos relacionados con el caso que deberán ser esclarecidos durante el proceso judicial.

Tensión durante la audiencia

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Eleuterio Cuevas Herasme y Carmen Elena Fernández, acompañados de varios aspirantes a fiscalizadores de la provincia.

La familia de Ledesma Pérez estuvo representada por el abogado Gilbert Ronaldo Matos Cuevas.

Entre los familiares que figuran como parte del proceso se encuentran Juan Zacarías Ledesma, Carmen Carrasco Pérez, José Ledesma Pérez, Petra Yudelka Matos Pérez, Jasmel Ledesma Sánchez, Yenifer Ledesma y Ángel Javier Ledesma Terrero.

La defensa de Luis Antonio Méndez estuvo a cargo de los abogados Javier Pérez Segura y Gregorio Montilla.

Con la decisión judicial, Méndez permanecerá privado de libertad durante los próximos tres meses mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada por el tribunal competente.