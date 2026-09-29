Condenan a 20 años a hombre por violar sexualmente a una menor en Villa Mella

Imagen que muestra un hombre en prisión. ( ARCHIVO / DL )

Un tribunal condenó a 20 años de prisión a Yoan del Rosario Tolentino, hallado culpable de violar sexualmente durante varios años a una menor de edad en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó la sentencia a solicitud del Ministerio Público y ordenó que Tolentino cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Además de la condena, el tribunal impuso al hombre el pago de un millón de pesos como indemnización y las costas penales del proceso.

De acuerdo con el expediente, los hechos fueron denunciados el 15 de julio de 2025 por la madre de la víctima, quien declaró que se había enterado menos de dos meses antes de que el procesado abusaba sexualmente de su hija desde que esta tenía alrededor de cuatro años.

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Detalles del caso

La acusación establece que los abusos se prolongaron hasta que la víctima tenía entre 12 y 13 años.

Durante ese tiempo, la menor no contó lo ocurrido por temor a que no le creyeran o a ser juzgada. Posteriormente, le reveló la situación a su hermano mayor, quien enfrentó al procesado tras conocer lo sucedido.

El Ministerio Público informó que durante el proceso presentó evaluaciones psicológicas, testimonios y pruebas periciales, procesales y documentales que sustentaron la acusación.

El fiscal litigante Ignacio Rojas estuvo a cargo de demostrar la responsabilidad penal de Tolentino, quien fue declarado culpable de violar las disposiciones del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, presidenta; Julio Aybar Ortiz, juez sustituto, y Flor E. Batista Polo, miembro.