El merenguero Julián Oro Duro está siendo víctima de una trama de extorsión encabezada por personas que buscan dañar su reputación a cambio de dinero, según denunció este miércoles la defensa legal del artista.

El abogado Cándido Simó advirtió que los responsables ya están plenamente identificados y enfrentarían acciones judiciales severas. Agregó que quienes se sumen podrían recibir, bajo el nuevo Código Penal, las mismas penas en calidad de cómplices.

Al menos tres ya han sido identificados

De acuerdo con el representante legal de Julián, al menos tres personas han utilizado transmisiones en vivo para asegurar falsamente que el cantante «debe estar preso» e imputarle haber ordenado el asesinato de su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

Según la defensa, estos ataques forman parte de una maniobra de chantaje mediante la cual le exigen dinero para «bajar el tono» y cesar los señalamientos públicos.

«No va a dar un peso. Eso se tipifica, conforme al Código Penal, como difamación extorsiva, un delito que conlleva hasta 10 años de prisión, y ya los tenemos identificados», sostuvo el jurista.

Calificó a los involucrados como «sicarios de la reputación ajena».

Simó no reveló quiénes son los que, según afirmó, «matan moralmente» a Julián Oro Duro, quien fue severamente golpeado al llegar a su residencia en Santo Domingo Este. Los atacantes habían matado a su esposa horas antes de agredirlo, el 20 de septiembre.

Dice que por cúmulo de penas podrían enfrentar 35 años

Al responder preguntas de los periodistas antes de conocerse la medida de coerción contra los imputados por la agresión al artista, Simó sostuvo que, por el cúmulo de penas correspondientes a los cargos de extorsión, perjurio y falsa imputación, los condenados podrían recibir hasta 35 años de reclusión mayor.

Asimismo, reveló que al menos dos de las tres personas identificadas residen en Estados Unidos, por lo que se activarán los mecanismos legales correspondientes en esa jurisdicción, donde, según el abogado, las leyes aplicables permitirían actuar contra ellos.

Finalmente, Simó advirtió que las acciones legales no se limitarán a los creadores de los contenidos que considera falsos, sino que también podrían alcanzar a las plataformas digitales que los difundan.