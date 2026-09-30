Julián Oro Duro se ve la cara con los supuestos asesinos de su esposa

El merenguero Julián Oro Duro quien permaneció bajo observación médica tras resultar herido durante un ataque ocurrido en su residencia en el que murió su esposa. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL IG DE JULIÁN ORO DURO )

El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, popularmente conocido como "Julián Oro Duro", asistió este miércoles a la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los cuatro detenidos señalados de haberlo agredido brutalmente y de asesinar a su esposa el pasado 20 de septiembre.

El merenguero llegó al tribunal con lentes oscuros y apoyado por sus dos hijas. La audiencia conocerá la solicitud de prisión presentada por el Ministerio Público y su abogado.

Cándido Simó dijo que están listos para que se conozca la medida de coerción, cuya audiencia fue aplazada la semana pasada.

A las 9:40 de la mañana, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este todavía no había iniciado el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.

Las investigaciones señalan como acusados a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel"; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"; Phillips Michael Tejeda Vásquez, y Juan Carlos Hernández García, todos detenidos por el caso.

A los dos primeros se les imputa haber ejecutado el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y haber golpeado salvajemente a Julián en la residencia de ambos para robarles 50,000 dólares y varias joyas.

Según la Fiscalía, Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García son señalados como los autores intelectuales del hecho.

Lo ocupado

Las autoridades reportaron US$33,690 y casi RD$200,000, además de dos relojes, uno Rolex y otro Cardo; dos cadenas de oro amarillo, una medalla, un guillo, un broche de mujer, una cartera Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota, unas gafas y una motocicleta roja personalizada, que habría sido utilizada para trasladarse hasta la residencia.

De acuerdo con la Policía:

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", le ocuparon US$3,000 y RD$88,000.

Juan Carlos Hernández García, alias "Peña", US$240 y RD$32,000.

Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", US$9,800

Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"US$19,900 y RD$78,000, además de los objetos de valor señalados.

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