Con armas largas y fuerte custodia trasladan a imputados por caso Julián Oro Duro

Con cascos, chalecos y armas largas, agentes de seguridad custodiaron el traslado de los imputados por el hecho ocurrido el pa ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Bajo un amplio dispositivo de seguridad fueron trasladados este miércoles los imputados por el ataque contra el merenguero Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, ocurrido el pasado 20 de septiembre en Santo Domingo Este.

Las imágenes captadas durante el traslado muestran a varios agentes con cascos, chalecos y armas largas custodiando a los detenidos mientras eran conducidos por las instalaciones judiciales.

El operativo de seguridad acompañó la presentación de los imputados ante el tribunal que conocerá la solicitud de medida de coerción en su contra.

En las fotografías se observa que los agentes mantienen un cerco alrededor de las personas trasladadas, algunas de las cuales quedan parcialmente ocultas entre los miembros del equipo de custodia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-110612-am-e71d0f94.jpeg Bajo un amplio dispositivo de seguridad fueron trasladados los imputados por el ataque contra el merenguero Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo fallecida en el hecho. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-110236-am-1-38cdfb3d.jpeg Los imputados por el ataque contra el merenguero Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, durante su llegada al tribunal para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-110702-am-5c73c5f2.jpeg Agentes policiales, algunos portando armas largas, custodiaron a los imputados durante su traslado al tribunal donde se conocerá la solicitud de medida de coerción. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

El caso se relaciona con el hecho violento en el que murió Zeneida Socorro Castillo y posteriormente resultó severamente golpeado Julián Oro Duro cuando llegó a su residencia en Santo Domingo Este.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó 18 meses de prisión preventiva contra los acusados de asesinar a la esposa del merenguero Julián Oro Duro y dejar herido al artista durante un ataque en su residencia, de donde, según las autoridades, cargaron con dinero en efectivo y prendas.

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel"; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"; Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Según la acusación, a los dos primeros se les imputa haber ejecutado el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y haber golpeado a Julián en la residencia de ambos, durante un hecho en el que habrían sustraído US$50,000 en efectivo y varias joyas.

Julián acudió a la audiencia

El artista Julián Oro Duro está presente este miércoles en el tribunal a la espera del conocimiento de la medida de coerción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-122522-pm-13885521.jpeg Agentes policiales mantienen un cerco de seguridad durante el traslado de los imputados al tribunal que conocerá la solicitud de medida de coerción. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-122443-pm-75f47304.jpeg Uno de los imputados voltea hacia atrás durante su traslado al tribunal, bajo un amplio dispositivo de seguridad. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

El abogado Cándido Simó, representante legal del artista, también habló ante los medios de comunicación sobre el proceso y sobre las acciones legales que contempla emprender por publicaciones realizadas posteriormente contra su representado.

Las imágenes del traslado reflejan el reforzamiento de la seguridad dispuesto para la comparecencia de los imputados ante el tribunal.