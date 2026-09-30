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asesinato Zeneida Castillo
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La traición detrás del ataque a Julián Oro Duro: chofer hasta su ropa vestia

En la audiencia de este miércoles, Phillips Michael Tejeda Vásquez "Leandro" se mantuvo con la cabeza baja

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    La traición detrás del ataque a Julián Oro Duro: chofer hasta su ropa vestia
    Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro". (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADAS POR LA POLICÍA.)

    La relación entre el merenguero Julián Oro Duro y Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", iba mucho más allá de la de un artista y su chofer.

    Tejeda Vásquez era una persona de confianza dentro del círculo del artista. Era su chofer, lo acompañaba a sus presentaciones y, de acuerdo con las autoridades, conocía sus movimientos, dónde guardaba su dinero y cuándo recibía sus pagos.

    Pero esa cercanía, que habría estado marcada por la confianza, hoy tiene otro significado. Las autoridades señalan a Tejeda Vásquez como quien habría planificado el ataque ocurrido en la residencia del merenguero, donde su esposa, Zeneida Castillo, fue ultimada a golpes y heridas de arma blanca y él resultó herido.

    La dimensión de esa relación quedó expuesta en una de las frases que Julián Oro Duro habría expresado a su defensa legal, Cándido Simón, al referirse a quien fuera su chofer.

    "Hasta mi ropa se ponía, porque él quería ser como yo, pero me lo hubiese pedido, que yo se la daba y no tenía que masacrar a Zeneida, que le daba comida a él", habría dicho el artista.

    Durante el conocimiento de la medida de coerción, esa relación parecía haber quedado completamente rota. Tejeda Vásquez evitó mirar a Julián y mantuvo la cabeza baja mientras el artista permanecía en la sala de audiencia este miércoles.

    El artista habría definido a Tejeda Vásquez como una especie de "todólogo" dentro de su entorno, una persona que realizaba distintas labores y que, por esa misma cercanía, tenía acceso a diferentes aspectos de su vida.

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    Medidas de coerción

    La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 18 meses de prisión preventiva a los acusados por el asesinato de la esposa del merenguero y las heridas ocasionadas al artista.

    • Julián Oro Duro y sus hijas son representados legalmente por el abogado Cándido Simón, mientras que la madre de la occisa, Zeneida Socorro, y su hermano son representados por el abogado Plutarco Jáquez
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      La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.