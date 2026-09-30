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prisión preventiva acusados Zeneida Socorro
prisión preventiva acusados Zeneida Socorro

VIDEO | "Hay indicios que hablan de una nueva persona": familia de Zeneida Socorro pide abrir nueva línea de investigación

La Fiscalía atribuye a los detenidos delitos graves como homicidio voluntario agravado y asociación de malhechores

    El representante legal de la familia de la hoy occisa Zeneida Socorro, el abogado Plutarco Jáquez, informó que, además de la medida de 18 meses de prisión preventiva impuesta a los cuatro acusados, los familiares solicitaron la apertura de una nueva línea de investigación para profundizar en el caso y descartar la posible participación de otras personas.

    Jáquez explicó que esta nueva línea busca analizar el móvil del hecho, determinar qué ocurrió realmente y establecer si existe una quinta persona vinculada al caso, posibilidad que, según indicó, ha surgido a partir de elementos e informaciones que manejan los familiares.

    "Hay elementos, hay indicios, hay algunas informaciones que hablan de una nueva persona, por eso nosotros solicitamos que se abra una nueva línea investigativa", puntualizó el abogado.

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    Infografía
    Los acusados del asesinato de Zeneida Castillo, a quienes se les dictó la medida de 18 meses de prisión preventiva. (JOLIVER BRITO.)
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    La solicitud de la familia busca que las autoridades no se limiten a la investigación que llevó a la acusación de los cuatro procesados, sino que también profundicen en cualquier otro elemento que pueda contribuir a esclarecer el hecho y determinar si hubo otras personas involucradas.

    Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel"; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"; Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García cumplirán la medida de coerción de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo.

    Medidas judiciales

    La medida fue aprobada por el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

    El órgano acusador atribuye a los procesados los delitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario agravado, tentativa de asesinato, tortura o actos de barbarie, robo agravado, entre otros delitos, de acuerdo con lo que consta en el expediente acusatorio.

    Según la Fiscalía, Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García son señalados como los autores intelectuales del hecho.

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      La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.