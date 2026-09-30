Envían a prisión a todos los imputados por ataque a Julián Oro Duro y asesinato de su esposa

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra los acusados de asesinar a la esposa del merenguero Julián Oro Duro y dejar herido al artista durante un ataque en su residencia, de donde, según las autoridades, cargaron con dinero en efectivo y prendas.

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel"; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"; Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Según la acusación, a los dos primeros se les imputa haber ejecutado el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y haber golpeado a Julián en la residencia de ambos, durante un hecho en el que habrían sustraído 50,000 dólares en efectivo y varias joyas.

El hecho ocurrió entre la tarde del domingo 20 de septiembre y la madrugada del lunes 21 de septiembre. De acuerdo con la Policía Nacional, Kevin Dariel Germán Troncoso y Lawrence Mark Liranzo Marcos fueron las personas que penetraron en la residencia de Julián Oro Duro y perpetraron el ataque.

Ambos habrían llegado a la vivienda, ubicada en el residencial Brisa Oriental VI, alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo, según la versión de las autoridades. En la casa fueron recibidos por Zeneida Socorro Castillo, quien, de acuerdo con declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, incluso les preparó alimentos y bebidas.

Según la Policía, Lawrence y Kevin ingresaron a la vivienda aprovechando la confianza que la familia de Julián tenía especialmente hacia Lawrence, alias "Chiquito". Conforme a las autoridades, este trabajaba en una villa que Julián tiene en construcción en Guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-122753-pm-28902b15.jpeg Julián Oro Duro asistió acompañado de sus hijas a la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Según Pesqueira, el joven se encargaba, entre otras tareas, de llevar agua a la obra debido a que el sector no cuenta con suministro del líquido.

Ambos permanecieron en la residencia hasta horas de la madrugada, mientras esperaban el regreso del merenguero.

Julián regresó alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue atacado.

El artista resultó herido y permaneció varios días ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS).

Relación cercana

De acuerdo con las autoridades, Julián Oro Duro había identificado ante los investigadores a Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", como una persona de su extrema confianza. Además, según la investigación, Tejeda Vásquez sabía dónde guardaba su dinero y cuándo recibía sus pagos.

Tejeda Vásquez es tío del acusado Juan Carlos Hernández García. Ambos residían en La Victoria, uno al lado del otro y, según vecinos, nunca habían sido vinculados anteriormente a actividades ilegales.