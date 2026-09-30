Ministerio Público pide prisión para la expareja de Loyca Alvarado por feminicidio agravado

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este jueves, 1 de octubre, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción. ( CEDIDA POR LA PROCURADURÍA )

El Ministerio Público solicitó este jueves la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra la expareja de Loyca Alvarado Adames, quien fue reportada desaparecida el domingo y encontrada muerte el lunes en una zona de Haina.

El órgano acusador acusa a José Luis Rodríguez Fabián como el causante de la muerte con heridas de arma de fuego de Alvarado Adames.

El cuerpo de Loyca fue encontrado el pasado 28 de septiembre en las inmediaciones del municipio Bajos de Haina, de la provincia San Cristóbal.

Rodríguez Fabián enfrenta cargos por feminicidio agravado, según precisó el Ministerio Público.

La instancia fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios).

El documento de solicitud de prisión preventiva establece que el feminicidio ocurrió el 27 de septiembre, en las instalaciones de una cabaña ubicada en la avenida George Washington de la capital.

Investigaciones

Conforme a las pesquisas del Ministerio Público, mientras la víctima se encontraba en compañía de una hermana, en un salón de belleza, el 27 de septiembre, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, recibió una llamada en su teléfono celular, por lo que salió del lugar, manifestando que regresaría en breve, dejando todos sus artículos personales.

Su hermana, al no lograr comunicarse con la víctima horas más tarde, informó de la situación a otros familiares y, posteriormente, acudieron a la Policía Nacional a fin de solicitar su localización.

Durante el proceso de búsqueda y localización de Loyca, miembros del Departamento de Desaparecidos de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) procedieron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona, logrando observar a la víctima abordando una yipeta negra.

Como resultado de las diligencias, el equipo investigador estableció la ruta seguida por el imputado, logrando observar que el vehículo ingresó a las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, permaneciendo en dicho lugar por un tiempo y, posteriormente, saliendo del mismo. En las inmediaciones de ese lugar fue localizado el pasado lunes el cuerpo sin vida de la víctima.

Arresto de José Luis Rodríguez Fabián

El imputado fue arrestado ayer, 29 de septiembre, en virtud de una orden judicial, en un negocio ubicado en el Ensanche La Paz, del Distrito Nacional.

Durante el allanamiento fue ocupada un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, de marca y numeración no legibles, junto a un casquillo y dos cápsulas del mismo calibre.

El arma ocupada presentó coincidencia balística con el proyectil colectado en la yipeta vinculada a los hechos investigados, según indicó el Ministerio Público.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este jueves, 1 de octubre, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.