¿Por qué el caso de Julián Oro Duro fue declarado complejo?

Julián Oro Duro reapareció con un golpe en la cabeza en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, acompañado de sus hijas, durante la audiencia de medida de coerción contra los implicados, celebrada el 30 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El proceso judicial contra los cuatro hombres a quienes se les impuso 18 meses de prisión preventiva por su vinculación con el hecho en el que murió Zeneida Socorro Castillo, la esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, fue declarado complejo por la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

Tras la decisión, el abogado Cándido Simón explicó los elementos que a su juicio están vinculados con la complejidad del proceso y con la necesidad de que el Ministerio Público disponga de un mayor plazo para desarrollar la investigación.

Uno de estos, según señaló responde a la "verdad judicial".

"La razón es porque el juez lo dijo. Es lo que se llama verdad judicial. La verdad judicial es aquella transmutación que hace el juez de la verdad real", explicó.

Multiplicidad de víctimas y tiempo para investigar

Simón señaló que, en este caso, existen características que eventualmente podrían llevar a considerar el proceso como complejo, entre ellas la magnitud del daño y el impacto social.

Indicó que existe una multiplicidad de víctimas, que no se limita a las tres personas directamente afectadas. Entre ellas se encuentran la madre de la fallecida, de 97 años, la víctima Socorro Castillo, y Julián Oro Duro, además de las dos hijas y los tres nietos del artista.

También habló de una multiplicidad de hechos, al señalar que se produjo un hecho seguido de otro y algunos de manera simultánea. Según explicó, esto genera una cantidad considerable de infracciones y penas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-09-30-at-123050-06a83c16.jpeg Bajo un amplio dispositivo de seguridad fueron trasladados los imputados por el ataque contra el merenguero Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo fallecida en el hecho. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

A esto agregó la multiplicidad de actores y señaló que, de acuerdo con lo planteado por el representante legal de la familia de la fallecida, todavía faltarían personas por identificar.

"Consecuentemente si falta alguien y ese alguien supongamos que esté fuera del país, entonces eso requiere que el Ministerio Público tenga un espacio mayor de tiempo, que es la razón de la complejidad, especialmente darle más tiempo al Ministerio Público con una persona privada de libertad y para investigar, porque en este caso al ser declarado complejo el Ministerio Público tiene hasta cinco años para obtener sentencia definitiva de condena", afirmó.

Simón explicó que la posibilidad de que falten personas por identificar, incluso alguna que pudiera encontrarse fuera del país, es uno de los elementos que requiere que el Ministerio Público disponga de más tiempo para desarrollar la investigación.

En ese sentido, sostuvo que la declaratoria de complejidad permite al Ministerio Público contar con un período mayor para investigar y mantener privadas de libertad a las personas imputadas, con el propósito de evitar que puedan entorpecer el proceso o poner en riesgo a las víctimas. Señaló que este último aspecto es especialmente sensible debido a que entre las víctimas se encuentra una señora de 97 años.

Solicitud de separar a dos imputados

El jurista afirmó que durante la audiencia de medida de coerción dos de los imputados, identificados como Juan Carlos Hernández García y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", solicitaron al juez que, en caso de ser enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras , en el municipio San Antonio de Guerra, fueran colocados en dispositivos, habitaciones o áreas diferentes.

El abogado cuestionó las razones de esa solicitud, tomando en cuenta que, según su planteamiento, ambos participaron junto a otros imputados en las actividades investigadas.

Para Simón esta petición podría estar relacionada con el temor de los propios imputados respecto de su seguridad, y planteó que, si existe esa preocupación entre ellos, también debe tomarse en cuenta el posible riesgo para Julián y su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-09-30-at-110236-am-1-38cdfb3d-e44589f1.jpeg Los imputados por el ataque contra el merenguero Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, durante su llegada al tribunal para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Un robo anterior

El abogado también hizo referencia a otro caso que, según indicó, posiblemente sea investigado y que estaría relacionado con un robo de un millón de pesos a Julián Oro Duro hace un año.

Explicó que el dinero había sido retirado para realizar pagos relacionados con una obra, entre ellos la nómina, camiones y ferreterías, y sostuvo que Julián y Phillips Michael Tejeda Vásquez, uno de los imputados, eran las únicas personas que conocían de ese dinero.

Según indicó, el dinero fue robado y, aunque se investigó a distintas personas, no se levantaron sospechas sobre Tejeda Vásquez, a quien describió como una persona que acompañaba a Julián.

Prisión preventiva Por el caso, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó 18 meses de prisión preventiva contra Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel"; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"; Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García. Los cuatro deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.