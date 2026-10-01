Parientes golpean a hombre imputado de matar a Loyca Alvarado Adames

José Luis Fabián Rodríguez, presunto asesino de Loyca Alvarado, es escoltado por agentes policiales. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA. )

En medio de muestras de dolor e indignación, parientes de Loyca Alvarado Adames atacaron a golpes a José Luis Rodríguez Fabián, imputado de matarla, cuando era trasladado a la sala de audiencias este jueves.

Los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) encargados de su custodia no pudieron contener a los familiares, por lo que el imputado fue alcanzado por varios puñetazos minutos antes del inicio de la audiencia, en la que finalmente el juez de Atención Permanente le impuso tres meses de prisión preventiva.

Según representantes de la Oficina Nacional de Defensa Pública, muchos detenidos son trasladados directamente desde los destacamentos hasta las audiencias, lo que, al parecer, ocurrió con Rodríguez Fabián.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-10409-pm-5ec3a1ea.jpeg Parientes de Loyca Alvarado Adames se abrazan a llorar. (ESTARLIN ROSA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-10409-pm-1-d668686e.jpeg Familiar de Loyca Alvarado. (ESTARLIN ROSA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-10410-pm-94549b6f.jpeg Familiar de Loyca Alvarado. (ESTARLIN ROSA.) ‹ >

Al hombre se le señala de matar a la víctima en una cabaña de la avenida Washington el pasado 27 de septiembre y abandonar su cuerpo en las inmediaciones del municipio de Bajos de Haina un día después, luego de una intensa búsqueda de sus familiares.

Estaba con su hermana cuando el agresor la contactó

Según el Ministerio Público, Loyca Alvarado salió momentáneamente de un salón de belleza de la avenida Independencia, del Distrito Nacional, lugar en el que compartía con su hermana.

José Luis Rodríguez Fabián, quien enfrenta cargos por feminicidio agravado, es señalado como principal sospechoso de la muerte, a causa de heridas de arma de fuego, de Alvarado Adames, quien era su expareja.

La Fiscalía ha establecido durante las pesquisas que, mientras la víctima se encontraba en compañía de una hermana en el salón de belleza, el 27 de septiembre, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, recibió una llamada en su teléfono celular, por lo que salió del lugar, manifestando que regresaría en breve y dejando todos sus artículos personales.

Horas más tarde, su hermana, al no lograr comunicarse con ella, informó de la situación a otros familiares.

Posteriormente, estos acudieron ante las autoridades policiales a fin de solicitar su localización.

Inmediatamente, miembros del Departamento de Desaparecidos de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) iniciaron el proceso de búsqueda y localización.

Como parte de las labores investigativas, procedieron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona, logrando observar a la víctima abordando una yipeta negra.

Como resultado de las diligencias, el equipo investigador estableció la ruta seguida por el imputado, logrando observar que el vehículo ingresó a las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, permaneciendo en dicho lugar por un período de tiempo y posteriormente saliendo del mismo.

En las inmediaciones de ese lugar fue localizado el pasado lunes el cuerpo sin vida de Loyca Alvarado Adames.

El imputado fue arrestado el 29 de septiembre, en un negocio ubicado en el ensanche La Paz, del Distrito Nacional.

Durante el allanamiento fue ocupada un arma de fuego tipo revólver, calibre .38, de marca y numeración no legibles, junto a un casquillo y dos cápsulas del mismo calibre.

El arma ocupada presentó coincidencia balística con el proyectil colectado en la yipeta vinculada a los hechos investigados, afirma el órgano acusador.