Jueza Claribel Nivar es ascendida y está a opción de ella seguir en caso de Jean Alain Rodríguez

La jueza Claribel Nivar Arias fue ascendida y designada para dirigir la Presidencia de la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia. Presidía el Segundo Tribunal Colegiado que conoce el juicio de fondo al exprocurador general Jean Alain Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) juramentó a un grupo de 120 jueces ascendidos y promovidos en su jerarquía, en un acto en el que fue reconocida la trayectoria, estudio y el compromiso ético de los magistrados que asumen nuevas responsabilidades en el sistema de administración de justicia.

Entre los juramentados se encuentran las tres juezas que conforman el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al ser su presidenta, Claribel Nivar Arias, ascendida y designada para dirigir la Presidencia de la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia de esta jurisdicción.

Cabe destacar que este es el tribunal que tiene a su cargo, desde hace 18 meses, el juicio contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, un proceso que no ha podido llegar al fondo debido a los constantes incidentes.

Asimismo, fue la sala que emitió la condena contra Alexis Medina Sánchez y el descargo a favor de su hermana, Carmen Magalys.

Con los ascensos, la jueza Yissel Bienvenida Soto Peña sustituirá en la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado a Nivar Arias, mientras que la magistrada Clara Sobeyda Castillo Castillo será jueza sustituta de la nueva presidenta.

A ese tribunal se integra Jarolyn Elizabeth Rosario López, quien asciende de jueza de paz al de primera instancia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/yissel-soto-foto-samil-mateo-dominici-c577aa8f.jpg La jueza Yissel Bienvenida Soto Peña sustituirá en la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado a Nivar Arias. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Estaría a opción de ella seguir en casos

Según fuentes consultadas, estaría a opción de Nivar Arias continuar con los casos que empezó a conocer en el Segundo Tribunal Colegiado siempre y cuando no se haya empezado con la acusación.

En cambio, en los expedientes que sí se está ya debatiendo el fondo porque el Ministerio Público inició a reproducir su acusación junto a sus pruebas, está obligada a continuar porque su función de ahora, en la Presidencia de la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia corresponde a la misma jurisdicción y no grados superiores.

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Molina destaca valentía de jueces

Durante la audiencia de juramentación de los 120 jueces, el presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, destacó su independencia y valentía porque han tenido que trabajar para combatir la mora judicial y decidir casos sometidos a una "intensa atención pública".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-11126-pm-e4985899.jpeg Los jueces promovidos y juramentados este miércoles 01 de octubre del 2026. (IMAGEN DE CORTESÍA DEL PODER JUDICIAL.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-11126-pm-1-354c04f4.jpeg El Pleno de la SCJ y los jueces juramentados posan para una imagen este jueves 01 de octubre del 2026. (IMAGEN DE CORTESÍA DEL PODER JUDICIAL.) ‹ >

"Conozco la responsabilidad que supone estudiar un expediente mientras fuera del tribunal circulan opiniones que reclaman una respuesta inmediata. Reconozco su valentía para ejercer esa función", dijo Molina.

Insistió también en esta ocasión de juramentación, realizada en la Sala Augusta de la SCJ, que la independencia se demuestra al escuchar a las partes del proceso, analizar las pruebas "y motivar la decisión, incluso cuando el resultado pueda ser impopular".

Sin embargo, manifestó que la crítica forma parte de la vida democrática y que "corresponde recibirla con respeto", preservando la libertad de juzgar conforme a la Constitución y las leyes.

Asimismo, Molina expresó que la igualdad ante la ley debe garantizarse tanto a quienes tienen notoriedad pública como a los ciudadanos anónimos que acuden a los tribunales.

En el grupo de los 120 jueces se incluye 16 traslados o movimientos solicitados por los magistrados y previamente autorizados por el Consejo del Poder Judicial (CPJ).

Otros de los jueces promovidos

Entre los otros jueces promovidos, se incluye a la jueza Marilyn Malvina Musa Valerio, quien fue designada jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, y Wendy Sonaya Martínez Mejía, presidenta de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial del Distrito Nacional, y Matías Modesto del Rosario Romero, a juez primer sustituto y presidente de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional.

También el magistrado Julio Alfredo Bastardo Almánzar, quien será primer sustituto del presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial del Distrito Nacional, y Sergio Antonio Ortega, juez segundo sustituto de presidente de la Corte de Trabajo y presidente de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial del Distrito Nacional.

No hubo promociones desde el 2023

El presidente de la SCJ explicó a Diario Libre que, si bien los ascensos de jueces deben realizarse anualmente, estos se encontraban paralizados desde 2023.

Explicó que la pausa se originó luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el párrafo 4 del artículo 8 de la Ley 28-11, normativa que regula el Sistema de Escalafón y la Carrera Administrativa Judicial.

La decisión del TC es la TC/0787/24.

Al dar a conocer el ascenso de los 120 jueces, el mes pasado, el Poder Judicial explicó que La Constitución y la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, establecen competencias distintas para la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, según el tipo de movimiento dentro de la Carrera Judicial.

"En los casos de designación como juez o jueza, ascenso a una categoría superior o aumento de jerarquía, intervienen ambos órganos. El Consejo del Poder Judicial desarrolla el proceso y presenta la propuesta, mientras que corresponde a la Suprema Corte de Justicia adoptar la decisión sobre la designación, el ascenso o la determinación de jerarquía, conforme a los artículos 154.4 y 156.1 de la Constitución y los artículos 8.3 y 28 de la Ley núm. 28-11", explicó el Poder Judicial.