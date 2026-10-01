Imponen ocho meses de prisión preventiva a implicado en asalto a entidad financiera en Azua

Imagen que muestra un hombre en prisión. ( SHUTTERSTOCK )

La Oficina Judicial de Atención Permanente de Azua impuso ocho meses de prisión preventiva a Railin Cabrera Núñez, señalado por el Ministerio Público (MP) como uno de los implicados en el asalto a una entidad financiera dedicada al envío y recepción de remesas y al cambio de divisas, ocurrido en el municipio de Sabana Yegua, de la citada provincia.

El acusado deberá cumplir la medida en la cárcel pública 19 de Marzo de Azua.

De acuerdo con la acusación presentada por el órgano persecutor , Cabrera Núñez habría formado parte de un grupo de seis hombres que llegó al establecimiento armado con pistolas y armas largas y con el rostro cubierto.

El asalto ocurrió próximo almediodía del 9 de septiembre. Durante la incursión, los presuntos delincuentes habrían golpeado en la cabeza al vigilante Celestino Aquino Alcántara, provocándole un traumatismo craneoencefálico, y lo despojaron de su arma de reglamento, un teléfono celular y 900 pesos.

La situación fue advertida por un miembro de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional que se encontraba en las inmediaciones y alertó a las autoridades.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos asaltantes emprendieron la huida en vehículos que, según el expediente, habían sido alquilados previamente para ejecutar el hecho.

La persecución terminó en las proximidades del municipio Estebanía, donde se produjo un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional. En el enfrentamiento resultaron heridos Dani Braulio Contreras Basilio (El Negro), Pedro Luis Paredes Echeverría (El Lince) y Esterlin Leonel Peñaló Peñaló (Santiaguero y/o El Niño), quienes posteriormente fallecieron mientras recibían atención médica.

Por el caso también cumplen ocho meses de prisión preventiva Sandy Alberto Samboy Garó, Ismailin Andrés de León Hiraldo y Guillermo José Arias Rincón, mientras que Maikol Manuel López Urbáez (Cachón) está a la espera de que se conozca la solicitud de medida de coerción, según informó el Ministerio Público.

Más detalles

La investigación establece además que Arias Rincón habría alquilado una jeepeta Honda CR-V, blanca, año 2012, mientras que León Hiraldo habría rentado otra Honda CR-V, gris, año 2013. Ambos vehículos habrían sido utilizados en el desplazamiento del grupo.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los imputados los delitos de asociación de malhechores y robo agravado, además de violaciones a la Ley 631-16 sobre armas, conforme a los artículos citados en el expediente acusatorio.