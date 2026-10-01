De los cerca de US$50,000 sustraídos en casa de Julián Oro Duro, esto es lo recuperado

Julián Oro Duro reapareció con un golpe en la cabeza en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, acompañado de sus hijas, durante la audiencia de medida de coerción contra los implicados, celebrada el 30 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

De los cerca de 50,000 dólares en efectivo que el Ministerio Público sitúa dentro de una maleta sustraída durante el asalto a la residencia del merenguero Julián Oro Duro, las autoridades han recuperado hasta ahora 33,690 y 196,500 pesos, según el desglose contenido en la solicitud de medida de coerción contra los imputados.

El documento, firmado el 24 de septiembre por el procurador fiscal de Santo Domingo Este Wilson Díaz, permite reconstruir por primera vez dónde apareció cada partida del dinero recuperado y establece que una parte considerable no fue encontrada directamente en poder de los acusados durante los allanamientos.

La mayor cantidad en dólares, 19,900, fue entregada voluntariamente por Celeste Marcos, madre de Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias Chiquito. Otros 3,750 y 88,000 pesos fueron encontrados en una habitación perteneciente a la suegra de Kevin Dariel Germán Troncoso.

La acusación sostiene que, luego de matar a Zeneida Socorro Castillo, Germán Troncoso y Liranzo Marcos localizaron una maleta que contenía "dinero en efectivo en dólares y pesos dominicanos con un monto aproximado de cincuenta mil dólares estadounidenses", además de múltiples prendas de oro.

Posteriormente, cuando Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, llegó a la residencia, los atacantes le quitaron una cadena de oro con una medalla de Jesucristo, otras pertenencias y más dinero en efectivo, de acuerdo con la solicitud.

A pesar de los hallazgos, el expediente no presenta un inventario que permita establecer cuánto de los aproximadamente 50,000 estaba denominado en dólares y cuánto correspondía a pesos dominicanos. Ni incluye un desglose completo de las joyas denunciadas como sustraídas.

Así apareció el dinero

La recuperación comenzó el 22 de septiembre durante un allanamiento a la vivienda de Germán Troncoso, en La Victoria.

En una gaveta de la mesita de noche fueron encontrados 30,000 pesos. Las autoridades también ocuparon un celular Celero 5G con la pantalla rota y un par de tenis Nike Air.

Al día siguiente, en la habitación de su suegra, Agustina Severina Laureano Guzmán, fue localizada una mochila con 3,750 dólares y 88,000 pesos.

Los dólares estaban distribuidos en 17 billetes de 100, 13 de 50 y 70 de 20 dólares. Los pesos correspondían a 44 billetes de 2,000 pesos.

En la residencia de Phillips Michael Tejeda Vásquez fueron ocupados otros 9,800 dólares, distribuidos en 98 billetes de 100.

Allí también apareció una cadena gruesa amarilla con una medalla de Cristo que el expediente atribuye a Julián Oro Duro, además de una bermuda rosada IZOD y una camiseta blanca que, según la investigación, aparecen en imágenes vinculadas con reuniones realizadas antes del asalto.

A Juan Carlos Hernández García le fueron ocupados 240 dólares y 500 pesos.

El Ministerio Público sostiene que ese dinero se lo había entregado Tejeda Vásquez como pago por su participación en el hecho.

Madre de "Chiquito" entregó US$19,900

La partida individual más grande de dólares no fue localizada durante un allanamiento.

Celeste Marcos, madre de "Chiquito", entregó voluntariamente el 23 de septiembre 19,900 dólares y 78,000 pesos.

También entregó un reloj Rolex, otro identificado como Cardow, una cadena, una medalla, un guillo y un broche de mujer.

Según el expediente, el dinero y las prendas se encontraban en la habitación de su hijo y pertenecían a las víctimas.

Solo los 19,900 dólares entregados por Marcos representan aproximadamente el 59 % de los 33,690 en moneda estadounidense recuperados por las autoridades.

Ni ella ni Agustina Severina Laureano Guzmán, en cuya habitación aparecieron los 3,750 dólares y 88,000 pesos, están incluidas entre las personas imputadas en la solicitud de coerción.

El 24 de septiembre se produjo otra entrega voluntaria. Michael López puso a disposición de las autoridades una motocicleta CG200 negra que, según el Ministerio Público, fue utilizada para llegar a la vivienda y abandonar posteriormente el lugar.

La solicitud sostiene que López recibió la motocicleta de su hermano Santo de la Cruz López, quien a su vez la había recibido de "Chiquito" y Tejeda Vásquez.

¿Cuánto falta por recuperar? La documentación judicial no permite establecer con precisión cuánto dinero y valor en joyas fue robado. Los investigadores estiman en unos 50,000 dólares el valor del efectivo encontrado por los asaltantes dentro de la maleta, mientras que hasta ahora han sido recuperados 33,690 dólares y 196,500 pesos. El Ministerio Público señala que de la vivienda fueron sustraídas "múltiples prendas de oro", pero no presenta un inventario completo que permita conocer la cantidad, características y valor de todas las joyas robadas. Entre las piezas recuperadas que sí son individualizadas figura la cadena con la medalla de Cristo atribuida a Julián Oro Duro, encontrada en la vivienda de Tejeda Vásquez, además del lote de prendas entregado por la madre de "Chiquito".