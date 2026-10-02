Imponen fianza de un millón de pesos al encargado de juegos mecánicos donde murió niña en Hato Mayor

Vista del asiento desprendido en la Estrella Mecánica instalada en Hato Mayor. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SURESTE DE LA P.N )

Una garantía económica de un millón de pesos, a través de una aseguradora, fue impuesta por el Juzgado de Instrucción de la Fiscalía de la provincia Hato Mayor al encargado de los juegos mecánicos donde una niña de 11 años murió tras caer de la atracción denominada La Estrella, durante las fiestas patronales de esta provincia.

La medida de coerción también contempla impedimento de salida del país y presentación periódica.

El accidente ocurrió durante las fiestas patronales de Hato Mayor, cuando la menor cayó del juego mecánico La Estrella. Tras el hecho, resultaron afectadas dos menores de edad y una adulta. La niña de 11 años permaneció ingresada en estado crítico y fue sometida a dos neurocirugías antes de fallecer el sábado 26 de septiembre.

El caso había sido llevado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Hato Mayor, donde la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue aplazada en una ocasión para que las partes pudieran preparar sus respectivas posiciones y mientras el Ministerio Público continuaba con las diligencias procesales correspondientes.

Reacción de la familia

El abogado de la familia de la víctima, José Luis Rivera Santana, manifestó su desacuerdo con la decisión y señaló que en los próximos días evaluarán si la apelan, al considerar que el tribunal no tomó en cuenta las pruebas depositadas por el Ministerio Público y la parte querellante.

"Nosotros en los próximos días vamos a decidir si apelamos o no esta decisión, toda vez de que no estamos contestes con esta decisión", expresó Rivera Santana.

El abogado cuestionó el mensaje que, a su entender, envía la decisión ante un caso en el que murió una menor.

"Por torpeza y negligencia de una persona puede fallecer otra persona y no pasa nada. ¿Dónde está la justicia?", planteó.

Rivera Santana sostuvo que la familia reclama justicia por la muerte de la menor y adelantó que estarán evaluando recurrir la decisión ante la instancia correspondiente.

Defensa del imputado

Mientras tanto, el abogado de la defensa, Alexander Candelario, sostuvo que para atribuir al imputado una actuación negligente era necesario presentar elementos de prueba que sustentaran esa acusación.

Explicó que la defensa presentó documentos relacionados con los permisos de operación de los juegos, entre estos los correspondientes al Departamento de Parques y Billares, el Ayuntamiento y el seguro.

"Si usted, como tal, establece que el imputado, propietario de un centro de diversión, tuvo negligencia, ciertamente usted tiene que aportar esos elementos de prueba que corroboren dicho fáctico", argumentó.

El abogado indicó que el Ministerio Público aceptó las pruebas aportadas por la defensa bajo el principio de lealtad procesal y sostuvo que esos documentos fueron valorados por el juzgador al momento de adoptar la medida de coerción.

Según explicó, el tribunal tomó en consideración los elementos de prueba presentados, aunque de manera provisional, para imponer al imputado la garantía económica de un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, además del impedimento de salida del país y la presentación periódica.

La familia de la menor mantiene su inconformidad con la decisión y, de acuerdo con su abogado, analiza recurrirla ante la instancia correspondiente.