Corte conocerá el 6 de noviembre apelaciones de condenados de Operación Gavilán

Los fiscales a cargo de la Operación Gavilán. ( FUENTE EXTERNA )

La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el viernes 6 de noviembre a las 11:00 de la mañana la lectura de la decisión sobre los recursos de apelación sometidos por cuatro condenados a 10 años de prisión por su vinculación con la red que se dedicaba a borrar y alterar antecedentes penales a cambio de sobornos.

La decisión estaba pautada para ser conocida este viernes, luego de que el tribunal se reservara el fallo tras escuchar los argumentos de las partes.

Los condenados que recurrieron la sentencia son el fiscalizador Luis Peña Cedeño, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Pilar Irene Medina Trinidad de Dotel y José Ramón Quezada Carmona, quienes fueron hallados culpables por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Durante la última audiencia en la que se debatió la apelación, el Ministerio Público solicitó a la Corte rechazar los recursos y mantener las condenas.

Operación Gavilán

El proceso forma parte de la Operación Gavilán, en la que el Ministerio Público desmanteló una estructura que, de acuerdo con la acusación, realizaba maniobras informáticas para acceder ilegalmente a los sistemas de la Procuraduría y borrar, modificar o alterar registros de antecedentes penales a cambio de pagos.

En agosto de 2025, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó 13 condenas de cárcel contra los integrantes de la estructura investigada por estas acciones.

Según el Ministerio Público, la red logró eliminar o modificar más de 17,000 antecedentes penales, mediante acciones ejecutadas desde los sistemas tecnológicos de la Procuraduría General de la República y del propio órgano persecutor.