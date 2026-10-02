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Aplazan juicio contra los Espaillat ante pedido de juzgarlos por homicidio voluntario

Los querellantes solicitan variar la calificación jurídica, lo que elevaría la pena posible de dos a 30 años

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    Aplazan juicio contra los Espaillat ante pedido de juzgarlos por homicidio voluntario
    Antonio Espaillat llega a la audiencia escoltado por agentes de la Policía Nacional, previo al conocimiento del juicio de fondo.


    (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

    La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional aplazó para el próximo viernes el juicio de fondo que sigue contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, luego de que abogados de los querellantes solicitaran variar la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario a voluntario.

    El juez Franny González Castillo suspendió la audiencia para que la defensa de los Espaillat prepare sus argumentos frente al pedimento y advirtió a los acusados que, si se produce el cambio de tipificación podrían enfrentar hasta 30 años de prisión, y no los dos que contempla la acusación del Ministerio Público.

    Dolo eventual

    Los abogados Gregory Adames, Luis Aybar y Plinio Piña, quienes presentaron una querella alterna, solicitaron que los imputados sean juzgados por los artículos 295, 52, 59 y 60 del Código Penal.

    También piden que se apliquen las disposiciones penales de las leyes 687-82 y 6200, relacionadas con el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura.

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    • A la solicitud se sumó el abogado Jean Carlos Martínez, representante de querellantes, quien desde el inicio del proceso ha planteado que los hechos se juzguen bajo la figura del dolo eventual.

    Según los juristas, las pruebas testimoniales presentadas hasta ahora justifican revisar la calificación con la que los Espaillat fueron enviados a juicio.

    Piden remitir a otro juez

    Los representantes de las victimas pidieron además al juez apartarse del proceso y remitirlo a un tribunal colegiado

    Argumentaron que, si se acoge la nueva calificación y la posible condena supera los dos años, el caso correspondería a una instancia de esa naturaleza.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.