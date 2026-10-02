Condenan a 30 años de prisión a un hombre que mató a otro en Santiago en 2024

El hecho por el que condenaron a Isael Rafael Reyes ocurrió en el sector El Ciruelito, al norte de Santiago ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un tribunal condenó a 30 años de prisión a Isael Rafael Reyes, acusado por el Ministerio Público de planificar y ejecutar el asesinato de Lisandro Gómez Vargas, conocido como Pepe, ocurrido en 2024 en el sector El Ciruelito, al norte de Santiago.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía de Santiago, Reyes fue captado horas antes del crimen por cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), mientras recorría varias calles y avenidas del sector a bordo de una motocicleta y acompañado de otras personas, en busca de la víctima.

El Ministerio Público sostuvo durante el juicio que días antes del homicidio el acusado había disparado contra la residencia de Gómez Vargas y había advertido a sus familiares que lo mataría.

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La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Presidente Estrella Ureña, luego de recibir un disparo en el abdomen cuando se desmontaba de su motocicleta en la avenida Jacagua, esquina calle 35, en El Ciruelito. Según la acusación, Reyes lo había perseguido durante varias horas antes de interceptarlo y dispararle.

Investigación del caso

La Fiscalía de Santiago informó que un equipo investigador, encabezado por el fiscal Adolfo Díaz Núñez, del Departamento de Violencias Físicas (Homicidio), se trasladó al centro de salud y posteriormente al lugar donde ocurrió el ataque para iniciar la recolección de evidencias.

Durante el juicio, los fiscales Liliana Guillén y Juan Elías Pérez presentaron testimonios y otras pruebas con las que procuraron demostrar que el homicidio fue planificado.

Entre las evidencias presentadas figuran testimonios sobre la preparación del acusado, la búsqueda de las municiones utilizadas en el crimen y las amenazas que habría realizado contra Gómez Vargas. También se presentaron elementos relacionados con la persecución y vigilancia de la víctima mientras Reyes portaba un arma de fuego.

Otros testigos declararon sobre un episodio en el que el acusado se presentó en la residencia de Gómez Vargas y realizó varios disparos al aire.

Sentencia y consecuencias

El Ministerio Público además sostuvo que Reyes se encontraba acompañado de otras personas mientras vigilaba y buscaba a la víctima.

La Fiscalía acusó a Reyes de asociación de malhechores y asesinato, en violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano.

La sentencia fue dictada por los jueces Juan Carlos Colón, Gladys de los Santos y Rubén Rodríguez, del Primer Tribunal Colegiado de la demarcación judicial de Santiago, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.