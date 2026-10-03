29 adolescentes del Sur están recluidos en Manoguayabo mientras centro de Barahona sigue cerrado

El Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal construido en Barahona.

Las provincias San Juan y Barahona registran la mayor cantidad de adolescentes privados de libertad por conflictos con la ley penal entre las demarcaciones del Sur incluidas en un registro obtenido de fuentes oficiales, con ocho casos cada una.

En conjunto, 29 adolescentes procedentes de distintas demarcaciones sureñas permanecen recluidos en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Ciudad del Niño), en Manoguayabo, algunos bajo medidas de coerción y otros cumpliendo penas máximas y definitivas de ocho años.

Los datos reflejan que San Juan y Barahona concentran 16 de los 29 casos registrados, equivalente a poco más de la mitad del total.

Los adolescentes son enviados al referido centro cuando los tribunales disponen medidas de coerción privativas de libertad durante el conocimiento de sus procesos o cuando reciben condenas definitivas por homicidios, robos agravados y otras infracciones penales.

La situación jurídica depende de cada expediente. Mientras algunos permanecen recluidos preventivamente, otros se encuentran cumpliendo las sanciones establecidas mediante sentencias definitivas.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, Barahona registra ocho adolescentes y San Juan otros ocho, siendo las dos provincias con las cifras más elevadas.

Azua registra un adolescente; Peravia, cuya cabecera es Baní, tiene dos; Independencia, dos, y San José de Ocoa, otros dos.

De las cuatro provincias que conforman la región Enriquillo —Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales—, Barahona presenta la mayor cantidad, con ocho; Independencia registra dos y Bahoruco se encuentra en cero. Pedernales no aparece en el listado suministrado.

En total, las informaciones establecen en 29 la cantidad de adolescentes de las demarcaciones sureñas incluidas en el registro que actualmente permanecen privados de libertad en Manoguayabo.

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Centro de Barahona sigue sin entrar en funcionamiento

Las cifras salen a relucir mientras continúa sin entrar en funcionamiento el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal construido en Barahona, instalación concebida para atender esta población y reducir los traslados hacia Santo Domingo.

El centro está ubicado en el trayecto Barahona–La Guázara, en el municipio Santa Cruz de Barahona.

La construcción comenzó el 24 de enero de 2019, con una inversión inicial proyectada de RD$113,784,814.96. Posteriormente, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) contrató trabajos pendientes para completar el proyecto.

Para agosto de 2026, la edificación se encontraba prácticamente terminada, pero aún no había sido puesta en funcionamiento.

La instalación fue diseñada con capacidad para albergar 170 adolescentes, ampliable a 180. Para completar los trabajos y su equipamiento fueron destinados alrededor de RD$70 millones adicionales.

Mientras el centro de Barahona permanece sin operar, los adolescentes del Sur a quienes los tribunales imponen medidas de coerción privativas de libertad o penas definitivas deben ser trasladados hasta Manoguayabo.

Los 29 adolescentes actualmente recluidos representan una cifra considerablemente inferior a la capacidad de 170 plazas proyectada para el centro construido en Barahona, cuya entrada en funcionamiento continúa pendiente.