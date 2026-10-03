Brigadista de empresa contratista de Edeeste es sometido a la justicia por una conexión ilegal

El brigadista fue sorprendido en flagrante mientras realizaba la conexión eléctrica no autorizada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un brigadista de una empresa contratista de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) fue detenido y sometido a la justicia luego de ser sorprendido en flagrancia realizando una conexión eléctrica no autorizada durante una jornada de inspección de la institución.

De acuerdo con un comunicado de Edeeste, se trata de Ramón Rafael Castillo Moreta, brigadista de la empresa contratista Sercontelc, contra quien la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso como medida de coerción una garantía económica de 30,000, impedimento de salida del país y presentación periódica, mientras continúa el proceso judicial.

El hecho ocurrió el pasado 29 de septiembre, cuando miembros de seguridad física de Edeeste realizaban labores de inspección y patrullaje y sorprendieron al brigadista interviniendo las redes eléctricas sin la autorización correspondiente.

Tras ser detectado, Castillo Moreta fue detenido y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes.

El proceso se encuentra vinculado a las disposiciones de la Ley General de Electricidad 125-01 y sus modificaciones, que contempla sanciones para la intervención o manipulación no autorizada de las redes eléctricas.

Tolerancia cero

La distribuidora afirmó que mantiene una política de cero tolerancia frente a intervenciones irregulares en sus redes, independientemente de que involucren a personal propio, empleados de empresas contratistas o terceros.

También indicó que continuará reforzando las labores de inspección, supervisión y control sobre los trabajos realizados en su infraestructura.